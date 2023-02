Trotz Kälte: Bislang wenig Interesse an Wärmeinseln

Von: Jona Wiechowski

Montags und mittwochs finden die Wärmeinseln im Stellwerk statt. © WIECHOWSKI

Noch Luft nach oben hat das Wärmeinsel-Projekt in der Stadt Altena. Vor knapp drei Wochen ist es an den Start gegangen und soll Interessierten wochentags von 10 bis 17 Uhr in den kalten Monaten als Anlaufstelle dienen, um sich aufzuwärmen und auch, um Kontakte zu anderen zu knüpfen.

Altena – „Das Beratungsangebot des Stellwerks wird noch nicht so gut angenommen, wie man vielleicht erwarten könnte“, berichtet Anette Wesemann, zuständig fürs Stellwerk. Das Beratungsangebot gibt es jeden Mittwoch zusätzlich zum üblichen Wärmeinsel-Angebot, das in erster Linie aus einem warmen Raum und warmen Getränken besteht.

Ansprechpartner des Jobcenters stehen zur Verfügung

In der Zeit von 10 bis 13 sowie von 15 bis 17 Uhr stehen Ansprechpartner des Jobcenters für Menschen in Notlagen zur Verfügung, etwa für jene, die ihre Stromrechnungen nicht mehr bezahlen können oder anderweitig am Limit sind. Das unverbindliche und bürgernahe Angebot soll als Informationsquelle für Unterstützungsmöglichkeiten dienen und Hilfe im „Behörden-Dschungel“ bieten.

Bis in den März hinein soll das Wärmeinsel-Angebot noch laufen. Und Wesemann blickt zuversichtlich auf die kommenden Wochen: „In der Regel brauchen solche Angebote aber auch einiges an Vorlaufzeit – bis es sich rumgesprochen hat.“ Ein bisschen Geduld sei gefragt. „Wir werden aber im Team überlegen, wie wir das Angebot aufstocken können“, sagt Wesemann und nennt Aktionen oder Vorträge als Beispiele.

Wärmeinseln gibt es an vier Standorten

Die Wärmeinseln finden über die Woche verteilt an vier Standorten statt, jeweils von 10 bis 17 Uhr: montags in der Freiheit 26 im Stellwerk, dienstags im Lutherhaus, mittwochs in der Freiheit 26 im Stellwerk mit Beratungsangebot „Café Stellwerk“, donnerstags in der Bücherei und freitags im Pfarrsaal St. Matthäus.