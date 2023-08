„Wachst der Sonne entgegen!“

Von: Ina Hornemann

Teilen

Alle neuen Burggymnasiasten bekamen eine Sonnenblume überreicht. Wie diese außergewöhnlich schönen und großen Pflanzen sollen die Kinder stets der Sonne entgegen wachsen. © Hornemann

81 Jungen und Mädchen bilden die neue Jahrgangsstufe 5 am BGA

Altena – Die Zeiten der Schultüte sind mit Eintritt in die weiterführende Schule eigentlich vorbei. Sebastian Jung, Erprobungsstufenkoordinator am Burggymnasium, hat den 81 neuen Fünftklässlern am Montag trotzdem eine gepackt, deren Inhalt viel Symbolkraft ausstrahlt. Die Tüte war nicht zum Mitnehmen gedacht, stattdessen gab es eine Sonnenblume für jedes Kind. „Wir wünschen euch, dass ihr genau so der Sonne entgegen wachsen könnt!“

Nadja Godefroid nannte sie Helden, die 81 Jungen und Mädchen, die am Montag so viel Mut gehabt haben, in ein ihnen fremdes Gebäude zu gehen, wo nur fremde Lehrer und Mitschüler anzutreffen sind und wo Stoff gelehrt wird, mit dem die Kinder noch nie Berührungspunkte hatten. „Ich hab mich am Anfang auch ganz oft verlaufen!“ berichtete Schulleiter Dennis Knebel. „Auch das ist ganz normal am Anfang. Aber wir alle werden Euch dabei helfen, dass Ihr Euch hier zurechtfindet. Dafür stehen wir als eine große Schulgemeinschaft!“

Erprobungsstufenkoordinator Sebastian Jung hatte einige symbolische Gegenstände für die Schultüte ausgesucht. © Hornemann, Ina

An der Seite der neuen drei Eingangsklassen stehen Ricarda Söbke und Thomas Schiewe als Klassenlehrer der 5a, Tim Prepens und Bettina Steuber-Muhs als Klassenlehrer der 5b und Kathrin Tassidis und Mirca Jürgens als Klassenlehrer der 5c.

Was die Pädagogen ihren Schützlingen wünschen, hatte Sebastian Jung sehr schön auf den Punkt gebracht mit Gegenständen, die er mit den neuen Schülern gemeinsam in eine symbolische Schultüte packte. Ausgesucht hatte er eine Kette, an die sich die jungen Leute nie legen lassen dürften, sich aber durchaus als ein Glied einer starken Gemeinschaft fühlen sollen. Das Radiergummi steht für Fehler: „Ihr dürft welche machen. Man kann sie auch rückgängig machen“, beruhigte der Unterstufenkoordinator die Kinder. Auch der Inbus-Schlüssel reihte sich als Werkzeug zur Problembehebung gut in diese Gedankenreihe ein.

Ein Haustürschlüssel soll den Kindern Türen öffnen zu neuen Freundschaften, neuem Wissen und neuen Bereichen. Der Anspitzer steht für gute Vorbereitung: „Das ist euer Part, um im Unterricht gut mitmachen zu können.“

Die Fünftklässler bekamen eine herzliche Begrüßungsfeier mit vielen Worten der Wertschätzung geboten. © Hornemann, Ina

Sebastian Jung hatte darüber hinaus einen Stempel ausgesucht, mit dem sich die Schüler nicht abstempeln lassen sollen und auch niemand anderem leichtfertig einen Stempel aufdrücken dürfen. Ein Glöckchen in der Schultüte steht für den Wecker am Morgen und den Schulgong: „Kommt hellwach und frisch zu uns!“ Und natürlich fehlte auch ein Schutzengel nicht in der Reihe guter Gaben.

Melanie Czarny und Laura Meulenberg aus der Jahrgangsstufe 10 hatten mit den Klavierstücken „Unstoppable“, „Energy“ und „Experiences“ sehr passende Stücke für die musikalische Untermalung der Feierstunde ausgesucht. Dennis Knebel und seine Stellvertreterin Nadja Godefroid ermutigten die Neuen, sich einzubringen und an der Schule ihre Handschrift zu hinterlassen. „Ihr werdet neue Sprachen lernen, Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Ihr könnt an tollen Arbeitsgemeinschaften teilnehmen und neue Sportarten ausprobieren. Seid mit Feuereifer und Selbstbewusstsein bei uns. Und wenn ihr Lust habt, könnt Ihr bis ans Ende eurer Schullaufbahn bei uns bleiben, ohne noch einmal wechseln zu müssen.“ Stolpersteine auf diesem Weg wollen die Pädagogen mit ihren Schützlingen gemeinsam beiseite räumen. „Kommt zu uns. Gemeinsam finden wir immer einen Weg!“