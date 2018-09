Pappbootrennen mit prominenter Besetzung

Das Team vom Altenaer Canu-Verein half am provisorischen Bootssteg auf Höhe der Lenneterrasse Nostalgie. Von hier aus mussten es die Teams bis zum Lennekai schaffen. Überall waren Safety-Boote, damit auf dem Gewässer nichts passieren konnte

Altena - Prominente Besetzung beim Pappbootrennen 2018: Auch Panagiota Petridou und Detlef Steves nahmen gestern am Altenaer Pappbootrennen teil. Die beiden sind bekannt als Moderatoren und Protagonisten beliebter TV-Formate des Senders Vox. Sie liefen allerdings in einer gesonderten Wertung. Zahlreiche Gäste verfolgten bei herrlichem Wetter das lustige Rennen auf der Lenne.

Sie zitterten und feuerten an, doch ins Ziel kam nicht jeder. Spektakuläres Kentern bot der Evingser Schützenkönig Kevin Sadowski, andere scheiterten auf halber Strecke oder kurz vorm Ziel. Dass Übung den Meister macht, bewiesen die Mühlendorf-Kids, die innerhalb kürzester Zeit ein lennetaugliches Boot gebaut hatten und das auch noch in Rekordzeit von der einen Lenneterrasse zur anderen bewegten.

Ins Ziel kam auch das von der Jury als schönstes Boot gekürte Gefährt: Das Pappboot „Lummerland“ war ein liebevoll mit Blumenschmuck dekorierter Doppelsitzer - auch hier war wieder ein Kinderteam am Werk. Richtig Spaß am Gewinnen hatte das Team vom Altenaer Schützenhofstaat, das nicht nur elegant auf dem Siegertreppchen gelandet war, sondern auch den Schützen-Sonderpreis absahnte. Und bei den Promis?

+ Jubel im Promi-Team bei der Siegerehrung mit Panagiota und Detlef © Ina Hornemann

Hatte Detlef Steves die Nase vorn in seinem Einhorn-Bötchen, das mit Hilfe des Teams „Unsinkbar“ gebaut worden war. Wie Panagiota Petridou bei den „5 Richtigen“ war auch er in ein lokales Bau-Team aufgenommen worden.

Pappboote, Promis und die John Porno Band Zur Fotostrecke

Am Ende mussten beide Promis direkt gegeneinander anpaddeln, verfolgt von zahlreichen TV-Kameras und auch einer Drohne. Lohnenswert war der Bummel über die Lennepromenade aber auch wegen der Altenaer Vereine und Institutionen, die sich dort präsentierten: THW und Feuerwehr machten mit, ebenso die Pfadfinder.

Oft zu Besuch ans Lenneufer kam auch Thomas Wurth mit seiner coolen Dixie-Combo, die sogar ein bisschen Flair von New Orleans am Lenneufer aufkommen ließen. Angenommen wurde auch der verkaufsoffene Sonntag in der Innenstadt. Manches Schnäppchenangebot wurde genutzt.