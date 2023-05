Vorstand der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft präsentiert den Schützenadler

Königschießen am 7. Juni

+ © Heyn, Volker Den Schützenadler zum Fest 2023 präsentierten Alexander Grass, Kompanieführer Freiheit; Rendant Ulrich Wirthsmann; Fähnrich Hendrik Bierwirth; Adlerbauer-Lehrling Lars Naber; Michael Hegemann, Kompanieführer Rahmede und Hauptmann Klaus Hesse. © Heyn, Volker

Den Schützenadler als „Todeskandidaten“ stellten jetzt Vorstandsmitglieder der Friedrich-Wilhelms-Gesellschaft in der Schreinerei Harte, geführt von Björn Boshe-Plois, vor. Der hölzerne Aar wird nach den Plänen vom 2018 verstorbenen Jochen Harte gefertigt, in die Tradition des Adlerbauers wird jetzt schon Tischler-Azubi und Schütze Lars Naber eingeführt.

Altena - Den Vogel präsentierten am Mittwoch Alexander Grass, Kompanieführer Freiheit; Rendant Ulrich Wirthsmann; Fähnrich Hendrik Bierwirth; Adlerbauer-Lehrling Lars Naber; Michael Hegemann, Kompanieführer Rahmede und Hauptmann Klaus Hesse . Vogelvater Boshe-Plois war verhindert.

Am 26. Mai transportiert die Kompanie Rahmede den Adler zur Ausstellung in der Buchhandlung Katerlöh, am 6. Juni holt ihn die Kompanie Freiheit in den Schießstand gegenüber dem Lennestein, wo am Freitag, 7. Juni scharf auf ihn geschossen wird. Beim Vogelschießen musste der Adler von 2018 1800 Schuss aushalten. Das Vogelschießen dauerte acht Stunden, um 17.30 Uhr schoss Andreas Opitz den Vogel aus dem Kasten. Er ist der am längsten amtierende König der jüngeren FWG-Geschichte.