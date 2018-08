Wenn die Wünsche in den Himmel wachsen

Altena - Das Märchen vom Fischer und seiner Frau wurde am Dienstag in der Stadtbücherei erzählt. Im Rahmen der Vorlesestunden, die der Förderverein organisiert, wählte man diesmal eine ungewöhnliche Form, die zum Text des Grimmschen Märchens von Philipp Otto Runge auf den ersten Blick nicht zu passen scheint.

Ursula Lüling vom Förderverein präsentierte die Geschichte in Form eines Kamishibai. Das ist ein „Papiertheater“, das auch als „Märchenbilderschaukasten auf der Straße” beschrieben wird. Zugrunde liegt eine japanische Theaterform mit langer Geschichte. Aber auch in dieser ungewöhnlichen Form des Vortrages zeigte sich deutlich, wohin es führt, wenn Wünsche ins Maßlose wachsen und aus der armseligen Fischerhütte schließlich ein Schloss geworden ist. Am Ende sollten der Fischer und seine doch wieder in der kleinen Hütte hausen. Die Vorlesestunden, darüber freute sich Büchereileiter Antonius Gusik, haben sich nach einer Schwächephase wieder gemausert, locken wieder mehr Besucher an.