Hobbit 2018: Anmeldefrist endet schon am 31. August

Altena - Hobbykünstler müssen sich womöglich sputen, denn die Anmeldefrist für den Altenaer Hobbykunstpreis ist auf den 31. August vorverlegt worden. Am 26. September sind die Originalarbeiten von 16 bis 18 Uhr in der Stadtbücherei abzugeben, wo sie bis zum 26. Oktober ausgestellt werden. Am 1. Oktober findet die Preisverleihung in der Stadtbücherei statt.

Das Gremium für bildende Kunst im Kulturring hatte es schon vor einiger Zeit angekündigt: Der Hobbit wird überholt. In seiner bekannten Form wird er 2018 letztmalig stattfinden, der vorgezogene Termin im Oktober ist die erste von vielen Änderungen, die der Kulturring einführen will. Wolfgang Noack will den Altenaer Hobbykunstpreis wieder auf breitere Füße stellen und Künstler aus der gesamten Lenneschiene anlocken und einbeziehen. „Das bisherige Konzept ist ein wenig in die Jahre gekommen. Es gab immer weniger Bewerber und auch das Publikumsinteresse hatte nachgelassen. Wir wollen das gern wieder öffentlichkeitswirksam aufziehen und haben schon die Fühler ausgestreckt, wie wir das angehen können.“ Zum einen soll der Januar-Termin wegfallen, an dem der Preis bislang vergeben wurde. Zum anderen soll der Vergabeort künftig die Burg Holtzbrinck sein. „Wir hoffen, dass 2019 der barrierefreie Umbau so weit gediehen ist, dass wir auch gehbehinderten Interessenten die Teilnahme ermöglichen können. Nicht jeder schafft die Treppe zum Büchereidachboden“, so Noack. Er würde auch die Ausstellung gern in der Burg Holtzbrinck belassen, ein Installationssystem für Kunstwerke und ein Lichtkonzept anschaffen. Dafür will der Fördergelder über das Leader-Projekt Lenneschiene beantragen. Damit der Hobbit wieder Platz im öffentlichen Raum bekommt, sind Kontakte zu den Kunstklassen des Burggymnasiums aufgenommen worden. „Ich kann mir gut vorstellen, dass Schüler beim Hobbit mitwirken oder kreative Ideen haben, den Preis künstlerisch zwischen Gymnasium und Mittlerer Brücke zu bewerben. Auch junge Leute sollen was davon haben, sowohl als Mitwirkende, wie auch als Kunstpublikum“, beschreibt Noack die Kulturring-Vision. Der Verein kann sich durchaus auch einen neuen Namen für den Hobbit vorstellen. „Wer eine Idee hat, der kann sie gerne mitteilen!“ 2018 bleibt das Prinzip aber noch das gleiche, wie bisher: Hobbykünstler bewerben sich bis zum 31. August per Mail an kulturring-altena@t-online.de oder in der Geschäftsstelle in der Lüdenscheider Straße 22. Teilnehmen können alle Freizeit-Künstler ohne künstlerische Hochschulausbildung und mit einem Mindestalter von 16 Jahren. Das eingereichte Werk muss in präsentationsfähigem Zustand zur Ausstellung am 26. September zwischen 16 und 18 Uhr in der Stadtbücherei Altena eingereicht werden. Es muss für den gesamten Ausstellungszeitraum bis zum 26. Oktober zur Verfügung stehen. Die Arbeit muss vom Bewerber im Entwurf und in der Fertigstellung eigenhändig gearbeitet sein. Falls Vorlagen benutzt wurden, müssen diese durch den Hobbykünstler verändert worden sein, sodass die eigene Handschrift und keine Kopie erkennbar ist. Der erste Preisträger verpflichtet sich, im nächsten Jahr Mitglied der Jury zu sein. Mitglieder der Jury können nicht gleichzeitig Bewerber für den Hobbit sein. Die rechtzeitige Anmeldung berechtigt zur Teilnahme. Es erfolgt keine weitere Bestätigung oder Einladung durch den Kulturring nach Abgabe des Kunstwerks. Künstler, die durch Wertung der Jury nicht auf dem Siegertreppchen gelandet sind, haben am 1. Oktober um 19 Uhr die Chance, den mit 100 Euro dotierten Publikumspreis zu bekommen. Gäste der Veranstaltung werden gebeten, ihr Lieblingsbild zu küren - fast nie waren Jury- und Publikumswertung identisch.