Keine Schwimm-Container nach Flut: Suche für Ersatz-Freibad geht weiter

Von: Jona Wiechowski

Schwimmen im Container: Geben wird es das in Altena nicht über das NRW-Programm „Narwali“. © Land NRW

Einen Schwimmcontainer als vorübergehenden Ersatz für das durch die Flutkatastrophe 2021 zerstörte Dahler Frei- und Hallenbad in Altena gibt es vorerst nicht. Die Stadtwerke hatten gehofft, dass über ein Modellvorhaben des Landes NRW eine solche Lösung in die Burgstadt kommen könnte. Die Suche nach Ersatz-Möglichkeiten geht damit weiter.

Altena –Für das Containerprojekt sind die Stadtwerke letztlich nicht zum Zuge gekommen. Für so einen Container beworben hätte sich für Altenaer Gebiet weder der Stadtsportbund noch der Kreissportbund, berichtet Stadtwerke-Geschäftsführerin Katrin Brenner im Gespräch mit der Redaktion. Selbst bei einem Zuschlag hätte die Burgstadt dann keinen Container für die volle Laufzeit von zwei Jahren bekommen, sondern die Projektleitung für das Projekt. In Altena würde der Container dann vielleicht vier bis sechs Wochen stehen, könnte zur Vermeidung von Legionellen die ersten zehn Tage aber nicht genutzt werden. Nach diesem relativ kurzen Zeitraum müsste er den Standort wechseln. „Das ist nicht das, was wir wollen“, fasst Brenner zusammen.

Deshalb lassen die Stadtwerke gerade über das Planungsbüro C&E, das nach der Flutkatastrophe mit dem Projektmanagement beauftragt wurde und nach und nach die Beseitigung der verheerenden Schäden koordinieren soll, prüfen, ob eine Ersatzmaßnahme während der Arbeiten am Freibad möglich ist. So soll Kindern bis zur Wiedereröffnung des Dahler Bads, die nicht vor 2026 zu erwarten ist, zumindest eine Wassergewöhnung ermöglicht werden können. Vielleicht könne dazu ein Container gemietet oder geleast werden. Brenner betonte allerdings, dass die Stadtwerke „total abhängig“ vom Fördermittelgeber seien. Wann hier mit einer Entscheidung zu rechnen ist, ist noch nicht abzusehen. Damit Altenaer Schulkinder trotzdem Schwimmunterricht erhalten könnten, liefe aktuell auch noch eine Anfrage an das Werdohler Frei- und Hallenbad, ob diese noch Kapazitäten freimachen könnten.

Für das Schwimmcontainer-Projekt des Landes mit dem Namen „Narwali“ hatte Düsseldorf Anfang der Woche eine Entscheidung getroffen: Für den Regierungsbezirk Arnsberg wird der SV Hattingen 1968 e.V. Projektträger in Zusammenarbeit mit dem Kreissportbund Ennepe-Ruhr sein. „Wir wollen mit diesem innovativen Modellvorhaben „Narwali“ die Schwimmlernzeit von Kindern in allen fünf Regierungsbezirken verkürzen“, wird Staatssekretärin Andrea Milz in einer Pressemitteilung zur Vergabe der Container zitiert. „Ich freue mich über die vielfältige Projektträgerstruktur und ihre vielversprechenden Ansätze zur Projektdurchführung. Ich bin überzeugt, dass viele Kinder Spaß und Freude mit „Narwali“ haben werden. Schon bald werden wir alle Kommunen und Kindertageseinrichtungen, Grundschulen und offene Ganztagseinrichtungen auffordern, sich bei unseren Projektträgern zu bewerben.“ Wann das Projekt richtig losgeht, geht aus der Pressemitteilung nicht hervor. Gebaut worden sind die Container noch nicht.

Insgesamt drei Millionen Euro stehen für das Projekt zur Verfügung. „Pro Regierungsbezirk wird ein Schwimmcontainer für zwei Jahre zum Einsatz kommen“, heißt es vom Land NRW. Durch einen regelmäßigen Standortwechsel sollen demnach möglichst viele Kinder im Vorschul- und Grundschulalter direkt vor Ort von dem Angebot profitieren. Im Rahmen der aktiven Projektlaufzeit von zwei Jahren würden die Projektträger einen Schwimmcontainer anschaffen und entsprechendes Personal zur Unterrichtung von Kindern im Bereich Schwimmen beschäftigen.

Die im Modellvorhaben mit dem Namen „Narwali“ eingesetzten Schwimmcontainer sind etwa drei mal zwölf Meter groß und hätten im Vergleich zu stationären Schwimmbädern den Vorteil, dass sie rasch verfügbar und kostengünstig in der Anschaffung sowie Bewirtschaftung seien. „Um Aufmerksamkeit und Signalwirkung für die hohe Bedeutung der lebenswichtigen Schwimmtechnik zu erzeugen, werden alle Schwimmcontainer das gleiche Branding mit dem Logo „Narwali“ erhalten“, so das Land.

Für die aktive Projektlaufzeit wird die Landesregierung einen Projektmanager beziehungsweise eine Projektmanagerin zur Projektsteuerung einsetzen. „Zudem wird die Landesregierung das einzigartige Modellvorhaben wissenschaftlich begleiten lassen“, heißt es abschließend..