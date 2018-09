Es werden noch Pappbootteams gesucht

Vorbereitungen für „Lenne lebt“

+ © Björn Braun Ein Highlight dieses Veranstaltungstages wird sicherlich das vierte Pappbootrennen des Canu-Vereins sein, für das noch Teams gesucht werden. © Björn Braun

Altena - „Lenne lebt“ heißt es in Altena am 29. und 30. September. Samstagsabends lässt der Stadtmarketingverein bei „Rock in der Röhre“ die John Porno Band auftreten.