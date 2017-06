Am Kohlberg rollen die Bagger für Windrad Nummer 4

+ Los geht es an Windrad Nummer vier: Ein Bagger bereitet den Aufstellplatz für den Kran vor, auch eine Montagefläche muss geschaffen werden. Foto: von der Beck

Altena - Es geht los am Kohlberg: Schweres Gerät wurde am Montag in den Wald gefahren, um zunächst den Bauplatz für Windrad Nummer vier vorzubereiten. Eine Aufstellfläche für den Kran, das Fundament, eine Fläche für die Vormontage – das ist das Erste, was passieren wird.