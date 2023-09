Effektive 20-Minuten-Läufe trainiert: BGAler bestens vorbereitet auf Sponsorenlauf

Von: Ina Hornemann

Und wieder einen Abschnitt geschafft! Mitschüler halfen am Mittwoch fleißig mit beim Motivieren der Fünft- und Sechstklässler. © Hornemann

Hoch motiviert sind am Mittwoch auch Altenas junge Gymnasiasten in den Sponsorenlauf für Altenas Sportstätten eingestiegen. Nachdem sich vergnügte Fünftklässler des Burggymnasiums wieder in Richtung Schule aufmachten und von den Lkw-Fahrern am Selve-Kreisel ein kleines Hupkonzert für ihre Erfolge eingefordert hatten, starteten auch die Sechstklässler – gut angefeuert von älteren Mitschülern und Sponsoren.

Altena – Sportlehrer Dirk Solmecke unterrichtet zwar aktuell nicht in den Klassen 5 und 6, wusste aber zu berichten, dass effektive 20-Minuten-Läufe in den vergangenen Wochen vermehrt auf dem Trainingsplan gestanden hatten. Entsprechend gut vorbereitet gingen die jüngsten Burggymnasiasten im Reinecke-Stadion an den Start –auf dem benachbarten Sportplatz fehlt ja bekanntlich die Gegengerade, was nur eines von vielen Kriterien war, den Sponsorenlauf in die Wege zu leiten. „Das müsste mal angegangen werden. Viel dringender aber ist die Schwimmbadreparatur“, so Solmecke. Dass die jungen Schüler sich so dafür einsetzen, findet er gut: „Ich glaube schon, dass eine anständige Summe zusammenkommen wird. An den Grundschulen und an der Sekundarschule war die Resonanz ja auch klasse. Vielleicht kann wirklich ein wesentlicher Beitrag zum Eigenanteil der Stadt Altena an den Sanierungsmaßnahmen geleistet werden.“

Im Laufe des Vormittags war es ganz schön warm geworden. Eine Geh-Pause war ausdrücklich erlaubt und erwünscht. © Hornemann, Ina

Erfasst wurden die Einheiten mit Gummibändern, die nach jeden geschafften Runde an die Handgelenke der Kinder gehängt wurden. Die wurden gezählt und von Solmecke schriftlich registriert, damit die jungen Läufer ihren Sponsoren ein Dokument vorlegen können, um die vorab vereinbarte Summe einfordern zu können – wenn nicht bereits vorab eine Pauschale ausgemacht worden war.

Bereits am Dienstag waren die Altenaer Grundschüler und die jüngeren Sekundarschüler auf Runden-Jagd gegangen. Welche Gesamtsumme von allen teilnehmenden Schulen erlaufen wurde, wird in den nächsten Tagen bekannt gegeben. Ihren Beitrag geleistet haben alle von der sprintenden Sportskanone bis hin zum gemächlichen Geher. Und darauf dürfen die Schüler sehr stolz sein!