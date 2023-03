Vor Brückensprengnung: Hemecker Weg am Wochenende voll gesperrt

Von: Volker Heyn

Der Hemecker Weg wird von der Rahmedestraße aus in Richtung Rosmart von Samstagmorgen, 18. März, 7 Uhr, bis etwa Sonntagnachmittag, 19. März, komplett gesperrt. © HEYN

Der Hemecker Weg wird von Samstag, 18. März, 7 Uhr, bis etwa Sonntagnachmittag aus Richtung Rahmedestraße komplett gesperrt. Von Rosmart aus ist die Zuwegung für die Anlieger geöffnet, eine Durchfahrt ins Tal ist aber nicht möglich.

Altena – Das Abwasserwerk lässt im Laufe des Samstags zehn Gullydeckel erneuern. Patrick Litz vom Abwasserwerk beschreibt, dass diese so genannten Schachtabdeckungen stark abgesackt sind und ausgetauscht werden müssen. Der stetige und starke Umleitungsverkehr aufgrund der A45-Sperrung hat die Fahrbahn und die Gullydeckel stark beansprucht.

Bekanntlich wird am 17. April die Altenaer Straße wegen der Brückensperrung am 7. Mai gesperrt, danach wird der Hemecker Weg die Hauptumleitungsstrecke für den Pkw-Verkehr zwischen Altena und Lüdenscheid darstellen. Für diese Belastungen sollen die Kanaldeckel an kommenden Wochenende ausgetauscht werden.

Firma Homann wird im Auftrag des Abwasserwerks die Arbeiten mit drei Trupps vornehmen. Alle zehn Gullydeckel befinden sich im unteren Bereich des Hemecker Weges, die gerade Strecke bis zum Ende der Bebauung ist schon nicht mehr betroffen.

Homann wird den Asphalt um die Deckel kreisförmig ausschneiden und so tief ausgraben, dass neuer Asphalt aufgebracht werden kann. Bei den neuen Deckeln handelt es sich um „selbstnivellierende Schachtabdeckungen“, die mit dem Heißasphalt in die Fahrbahn eingeklebt werden. Dadurch erhofft man sich eine längere Haltbarkeit. Aus diesem Grund kann die Straße auch nicht sofort nach Ende der Arbeiten am Samstag freigegeben werden. Ein ausreichend langes Abkühlen und Abbinden des Asphalts muss abgewartet werden, dann ist es Sonntag.

Für Rettungsfahrzeuge wird ein Durchkommen möglich sein, so Litz. Die Anwohner werden spätestens Mittwoch per Posteinwurf in die Briefkästen informiert, für Fragen findet sich dort auch die Kontaktadresse von Patrick Litz. VOLKER HEYN