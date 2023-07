Martina Schröer hat einen Spielzeugladen und arbeitet als Bestatterin

Von: Susanne Fischer-Bolz

Teilen

Martina Schröer freut sich, dass an der Lennestraße 69 der Laden brummt. Unten gibt es Spielzeug, oben richtet sie gerade ein Büro für ihre Arbeit als Bestatterin ein. © Fischer-Bolz, Susanne

Kummer und Kinderlachen. Tränen und Toben: Unterschiedlicher könnte das tägliche Brot einer Altenaerin nicht sein: Sie erlebt begeisterte Juchu-Rufe ebenso wie trauernde Menschen, die einen lieben Angehörigen verloren haben. Manchmal direkt hintereinander. Denn Martina Schröer betreibt „Tinas Spielzeugwelt“ und ist gleichzeitig Bestatterin. Beide Geschäfte sind an der Lennestraße 69 im ehemaligen Hüttemeister-Ladenlokal zu finden: Spielzeug unten, das Büro für die Bestattungen oben.

Altena – „Das Büro ist aber noch nicht ganz fertig“, erzählt die 57-Jährige. „Von nichts kommt nichts“, erklärt sie ihr Engagement in beiden Bereichen. So ungewöhnlich wie ein Außenstehender findet sie beide beruflichen Standbeine auch gar nicht.

Martina Schröer freut sich über die Atmosphäre, wenn Kinder sich nicht sattsehen können an den Tausenden Playmobil-Figuren. Das helfe auch ihr über schwierige Situationen im Bestattungsbereich hinweg. Und wenn manchmal ein Mensch verstirbt und sie gerufen wird, muss das Spielzeuggeschäft schließen. Denn Martina Schröer „wuppt“ beide Geschäftszweige alleine. Als Bestatterin arbeitet sie unter ihrem zweiten Vornamen Edelgard Schröer.

Tinas Spielzeugwelt in Altena: Vor drei Monaten ist Martina Schröer von der Lennestraße 19 in das ehemalige Hüttemeister-Haus gezogen. Gleichzeitig arbeitet sie auch als Bestatterin. © fischer-bolz

Mehrere Jahre, so erzählt die Altenaerin, arbeitete sie im Beerdigungsinstitut Martin, bevor sie sich vor einem Jahr selbstständig gemacht hat. Eine Ausbildung als Bestatterin hat sie zwar nicht, das sei aber auch nicht zwingend erforderlich. „Schon als Kind habe ich zu meiner Oma gesagt, dass ich das mal machen möchte“, erzählt die engagierte Altenaerin. Jetzt setzt sie auf Mund-zu-Mund-Propaganda statt auf Werbung für ihre Arbeit. „Wenn die Menschen zufrieden sind, empfehlen sie mich weiter.“

Zurück zum Playmobil. Das gibt es nämlich in Hülle und Fülle. Figuren, wohin das Auge reicht. Eine riesige Burg, die aus sechs einzelnen Festungen besteht, ist mitten im Laden aufgebaut. Fünf Wochen hat es gedauert, bis sämtliche Türmchen und mehr als 1000 Figuren an Ort und Stelle waren. Es gibt Prinzessinnen und Ritter, jede Menge Fußvolk und Kinder würden sich am liebsten direkt ins bunte Getümmel stürzen.

„Aber dann müsste ich ja alles jeden Tag neu aufbauen“, sagt Martina Schröer lachend, die vor drei Monaten mit ihren Geschäften von der Lennestraße 19 in die Lennestraße 69 umgezogen ist. „Der Laden brummt“, freut sich die Mama von drei Kindern.