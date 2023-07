Vollgas durch Mühlenbach: Führerschein weg

Von: Volker Heyn

Im Mühlenbach wurde jetzt ein Motorradfahrer mit 70 km/h geblitzt, erlaubt sind nur 30 km/h. Der Fahrer bekommt ein Fahrverbot. © Heyn

Die Polizei hat einen Motorrad-Raser für einige Zeit aus dem Verkehr gezogen. Bei einer Routine-Messung in der Anlieger-Straße Mühlenbach zwischen der Rahmedestraße und dem Großendrescheid am Mittwoch, 19. Juli, von 6.15 bis 8.20 Uhr wurde die Geschwindigkeit von nur insgesamt 25 Fahrzeugen per Radar kontrolliert. Die Hälfte war zu schnell.

Altena - Mit dem höchsten Messwert von 70 km/h in der Tempo-30-Zone wurde ein Kradfahrer gemessen, er erhielt ein Fahrverbot. Dazu wurden drei Ordnungswidrigkeitenanzeigen geschrieben und acht Verwarnungen mit Geldbußen belegt.

Es gab immer wieder Beschwerden von Anliegern, dass im Mühlenbach viel zu schnell gefahren wird. Im Frühjahr wurden durch die Stadt geschwindigkeitsregelnde Einbauten aufgebracht. heyn