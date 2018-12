Spende fürs Passionsprojekt

Volksbank unterstützt die vier beteiligten Gemeinden mit 500 Euro

+ © Ina Hornemann Bewusst vor die offene Kirchentür von St. Matthäus stellten sich die Empfänger der Volksbank-Spende, denn das Geld ist im wahrsten Wortsinne ein Türöffner für das kirchenmusikalische Großprojekt aller christlichen Kirchengemeinden der Stadt. © Ina Hornemann

ALTENA - 14000 Euro kostet das kirchenmusikalische Großprojekt Matthäus-Passion, das am 30. und 31. März 2019 in Altena aufgeführt wird. Einen Beitrag zur Finanzierung hat gestern die Volksbank in Südwestfalen eG bei den ausrichtenden Kirchengemeinden abgegeben: 500 Euro sind im Topf.