Volker Bösert ist Jubiläums-Schützenkönig in Evingsen

Von: Ina Hornemann

Welch eine Freude! Direkt nach dem Königsschuss im Schießstand nahm Volker Bösert die ersten herzlichen Gratulationen entgegen. © Hornemann

Volker Bösert hat eine besondere Verbindung zur Zahl 22. Er hat an einem 22. Geburtstag und ursprünglich wäre er unheimlich gerne im Jubiläumsjahr 2022 Evingser Schützenkönig geworden. Das ging leider nicht, weil kein Fest stattfinden konnte. Der Traum ist am Freitag trotzdem in Erfüllung gegangen mit dem 440. Schuss.

Altena – Die kurze Zeitspanne zwischen Königsschuss, Jubelspalier und Thronbesteigung genügte schon, dass Evingsens neuer Regent glühende Wangen hatte. So viele Mitschützen, Freunde und Bekannte wollten „ihrem“ Volker sofort gratulieren und ihn natürlich busseln, herzen und hochleben lassen. „Ich freue mich so sehr über diese Unterstützung, diesen Zuspruch, diesen Zusammenhalt. Besonders danke ich natürlich dem Springen!“

Das Königsschießen war besonders spannend gestaltet worden, weil mit Mirko Gerdes, Michael Uhrich und Volker Bösert zunächst drei Kandidaten gesetzt waren und sich noch sehr kurzfristig mit Marcus Jung ein vierter dazu gesellt hatte. Alle vier Aspiranten schossen zunächst jeweils zehn Mal auf den Adler und bestellten sich dann jeweils einen Beischützen zum Salvenschießen. Das klappte häufig sehr gut und es war für die zahlreichen Zuschauer nicht erkennbar, welcher Schütze nun zuerst geschossen hatte. Eine brillante Synchronität!

Während der Schießpause griffen die Norweger zum Mikro und unterhielten im Zelt. © Hornemann, Ina

Vorangegangen war am früheren Nachmittag das Insignienschießen. Hauptmann Reinhard Gerdes hatte es mit dem Bundespräsidentenschuss eröffnet. Schon mit dem 73. Schuss holte Marcus Jung, Zugführer im vierten Zug, die Krone runter.

Julian Palla vom 2. Zug hatte mit dem 248. Schuss den Glückstreffer fürs Zepter. Den Apfel „vernaschte“ dann Martin Spielmann vom 5. Zug mit dem 371. Schuss.

Das beendete Insignienschießen bot eine gute Gelegenheit für eine Bierpause. Emsig nahm der Vorstand derweil auf dem Thron die Namen der Königsaspiranten entgegen, notierte mögliche Königinnen und Hofstaatpaarungen. Selbst auf den letzten Drücker wurden noch Konstellationen für den Thron zusammengestellt. Und sehr gerne überbrückten die Versetaler zusammen mit den norwegischen Gastmusikern die Pause mit wunderschönen Klängen, die zum sanften Schwofen und Mitsingen einluden. Rund ging’s musikalisch immer, wenn ein Zug in den Schießstand einmarschierte – und zwar nie ohne zünftige Kapellenbegleitung.

Königin Bianca Wolf hatte die Festrobe noch nicht an und strahlte trotzdem schon wunderschön neben ihrem neuen König. © Hornemann, Ina

Nun hat Evingsen nach fünf Jahren der Regentschaft von Kevin Sadowski und Kim Keinecke ein neues Königspaar. Bianca Wolf wird Volker Bösert als Regentin zur Seite stehen und es wäre auch gar nicht gerecht, wenn Böserts Gattin Astrid diese Ehre zuteil werden dürfte, denn sie war schon einmal Evingser Schützenkönigin. Den Hofstaat bilden Britta und Michael Uhrich, Andrea und Detlef Oehl, Martin und Riccarda Klinke, Dagmar und André Schneider, Svenja und Marcel Semme, Dana Hell und José Callejon, Andrea Gerdes und Denise Burgmann, Magali und Fabian Herbert und Astrid Bösert und Reinhard Gerdes. Der Thron hat in den folgenden Stunden viel zu tun: Ein umfangreiches Festprogramm fahren die Evingser Schützen am Wochenende auf mit toller Live-Musik, Ehrungen, einem spaßigen Femegericht, Umzügen, Kirmes und Party total im Zelt. Zum Jubiläum wird nicht gespart. Vorbeischauen lohnt sich!