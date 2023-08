Korrespondentin in New York: Sängerin aus dem MK zieht es sofort auf den Times Square

Plattform „Studieren weltweit“

+ © privat Viviane Heyn ist in New York angekommen. Einer der ersten Ausflüge der passionierten Sängerin führte natürlich zum Times Square, dem Show-Zentrum der Stadt. © privat

Viviane Heyn ist in New York angekommen. Die 22-jährige hospitiert für ein knappes halbes Jahr an der German School im New Yorker Stadtteil Brooklyn.

Altena/Werdohl – Viviane Heyn hat über den DAAD, den Deutschen Akademischen Austauschdienst, eine hochbegehrte und attraktive Stipendiumsstelle an der German School Brooklyn ergattern können.

Um dieses Abenteuer zusätzlich mitzufinanzieren, berichtet Viviane Heyn für die Online-Plattform „Studieren weltweit – erlebe es“. Vor ihrer Abreise hat sie erfolgreich an einem Korrespondenten-Workshop in Bonn teilgenommen, denn Heyn soll wie viele andere Auslandsstudenten auch die Lust aufs Lernen weit weg von Zuhause wecken.

Die ersten Eindrücke sind durchweg positiv

Die ersten von ihr über die Plattform geposteten Eindrücke sind durchweg positiv. Ein Highlight war natürlich der erste Besuch auf dem Times Square. Die bunte kulturelle Meile mit ihren zahllosen Lichtern ist natürlich eine Schatzkiste für die ehemalige Burggymnasiastin, die als Hochzeitssängerin auftritt und schon mehrere Gesangsauftritte in Altena hatte. Zuletzt bei der Vintage-Cocktail-Nacht im Rahmen von „Anno Tuck“ im Lennekai.

Wer die Seite www.studieren-weltweit.de/welt-erleben/viviane-usa/#topics aufruft, kann Viviane Heyns Kurzclips ansehen, die auch auf den Plattformen TikTok und Instagram erscheinen. In Kürze werden die Begleiter ihrer Reise mehr darüber erfahren, wie bilinguales und interkulturelles Lernen im Big Apple funktioniert und wie das Leben in ihrer deutschsprachigen Gastfamilie ist. Das Praktikum an der German School in Brooklyn dauert nicht ganz ein halbes Jahr. Die restlichen Wochen, die die Werdohlerin auf ihrem Visum übrig hat, wird sie nutzen, um die USA zu bereisen. Eine Herausforderung in den folgenden Monaten ist auch der Erhalt der Fernbeziehung. Auch über die Liebe über Kontinente hinweg wird Viviane Heyn berichten.

Lehramtsstudium in Siegen

Wieder in der Heimat angekommen, schließt sie mit neuen Eindrücken ihr Lehramtsstudium in Siegen ab. Bis dahin nimmt sie Familie, Freunde und alle Interessierten mit bei ihrem großen Abenteuer.