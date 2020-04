Natur schon wieder rappeltrocken

Vier Wochen ohne Regen: Feuerwehr warnt vor Waldbrandgefahr

+ © Bender Thomas Meier vom Altenaer Bauhof gießt eine frisch eingesäte Blumenwiese am Rathaus. © Bender

Altena – Noch nicht einmal acht Liter Regen pro Quadratmeter sind in den vergangenen vier Wochen gefallen – das hat der Deutsche Wetterdienst an seiner Station in Lüdenscheid gemessen. Üblich sind zu dieser Jahreszeit über 50 Liter. Seit dem 20. März hat es nur an drei Tagen geregnet, an zwei davon aber nur ganz leicht. Nur am 29. März fiel mit etwas über fünf Litern pro Quadratmeter nennenswerter Niederschlag.