Einblicke in die Jugend von Künstler Antek

+ Antek mit seinem Atelierkater Kuba. Foto: Hornemann

ALTENA - Tierlieb war Antek schon immer, das hat jeder gesehen, der je an seinem Atelierschaufenster vorbeigelaufen ist und in die Gesichter fröhlicher Kühe, Schweine und Hühner geblickt hat. Auffällig sind nun die vielen Schnurrhaare und Samtpfötchen, die seine jüngste Schaffensphase dominieren. Am 14. und 15. Oktober von 17 bis 21 Uhr und von 11 bis 19 Uhr hat jeder Gelegenheit, sie anzusehen in der bekannten Vier-Wände-Ausstellung