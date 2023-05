Vier Verletzte bei Unfall in der Nette

Von: Volker Heyn

Bei einem Zusammenstoß von zwei Fahrzeugen auf der Westiger Straße am Abzweig zum Nettenscheid wurden am Freitag gegen 19.30 Uhr vier Menschen verletzt. © Feuerwehr Altena

Bei einem Verkehrsunfall sind am Freitagabend gegen 19.30 Uhr vier Menschen verletzt worden, einer davon schwer.

Altena - Zwei Fahrzeuge waren an dem Unfall auf regennasser Fahrbahn beteiligt. Beide Autos stießen mit großer Wucht zusammen, verloren viele Teile auf der Straße und kamen erst in einigem Abstand zum Stehen. Eingeklemmt war niemand, so berichtete der Sprecher der Altenaer Feuerwehr, Philipp Selle.

Die Aufgabe der Feuerwehr beschränkte sich auf das Abklemmen der Batterien, die Sicherstellung des Brandschutzes sowie das Abstreuen der Fahrbahn.

Die Feuerwehr Altena war mit 20 Kräften bei dem Verkehrsunfall im Einsatz. © Feuerwehr Altena

Die Verletzten wurden mit Rettungswagen aus Altena, Lüdenscheid und Hemer in Krankenhäuser nach Lüdenscheid und Hemer gebracht.

Im Anschluss wurde noch die Drehleiter im Wege der Amtshilfe für die Polizei in Stellung gebracht, damit Luftbilder von der Unfallstelle gemacht werden konnten. Im Einsatz waren die Kräfte der Feuerwache und die der Löschgruppen Freiheit und Mühlendorf mit insgesamt etwas 20 Kräften.