Wo vier Generationen turnen

130 Jahre TSE Evingsen

Die Nordic Walkerinnen stießen am Kuchenbüffet auf 130 Jahre an. Viele der Teilnehmerinnen kamen einst mit ihren Kindern in die Turngruppen und fanden dann eine eigene Sportart, in der sie sich dauerhaft wohlfühlten.

Altena - Die jungen Mütter, die einst mit ihren Kleinkindern an der Hand das Mutter-Kind-Turnen in der Turnerschaft Evingsen besuchten, feuern heute schon ihre Enkelkinder an. Dass vier Generationen parallel zueinander Sport treiben, ist keine Seltenheit in der TSE, die am Samstag, 9. Juli, ihr 130-jähriges Bestehen feierte.