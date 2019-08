Vier Diebstähle in drei Tagen in Altena

Altena – Überwachungskameras, Gürtelschnallen, Sammlermünzen: Vor nichts haben Diebe in Altena Halt gemacht.

Zum einen stahlen Unbekannte mehrere Überwachungskameras, die eine Frau am Freitag an ihrer Wohnung am Tiergarten hatte anbringen lassen.

um anderen brachen Unbekannte zwischen Samstag, 10.30 Uhr, und Sonntag, 6.30 Uhr, in eine Firma Vorm Kalkofen ei. Sie hebelten ein Fenster auf, durchwühlten Kartons im Lager und verschwanden mit Sammlermünzen, wie die Polizei mitteilt.

Im Nachgang des Mittelaltermarkts traf es einen Händler aus Niedersachsen, dem drei Unbekannte am Montag an der Lenneuferstraße anboten, beim Einpacken seiner Waren zu helfen. Im Anschluss fehlte eine Kiste mit Gürtelschnallen. Auch ein EC-Lesegerät war einem Händler beim Mittelaltermarkt geklaut worden.

Zudem bemerkte eine Frau aus Iserlohn am Samstag beim Marktbesuch auf der Burg, dass jemand den Trageriemen ihrer Handtasche durchtrennt hatte. Die Tasche war plötzlich zu Boden gefallen. Zuhause stellte die Frau dann fest, dass ein Mäppchen mit diversen Papieren fehlte. Der Diebstahl muss sich zwischen 18 und 23 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu allen Vorfällen nimmt die Polizei unter Telefon 02352/91990 entgegen.

Lesen Sie auch:

Nach Ausraster in Lokal: Dortmunder beim Mittelaltermarkt in Gewahrsam genommen