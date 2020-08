Viel Müll in Altena

Altena – Den Altenaern stinkt’s – den meisten jedenfalls. Zweifellos ist es nur eine kleine Minderheit, die ihren Müll illegal entsorgt. Der Effekt allerdings ist verheerend.,

„Welch einen Eindruck bekommen Besucher?“ fragt beispielsweise Wolfgang Wolfinger mit Hinweis auf eine wilde Müllkippe an der Rahmedestraße. Erst lagen wochenlang zwei Kühltruhen vor der ehemaligen Firma Berg. In der vergangenen Woche bekamen die aber Zuwachs: Es landeten nicht nur weitere Kühlgeräte, sondern auch mehrere ausgediente Fernseher auf dem unansehnlichen Haufen an einer der Hauptzufahrtsstraßen.

Auch Karl Schröder vom Hemecker Weg ärgert sich über Umweltsünder. Tatort ist in diesem Fall der Grünschnitt-Container auf dem Platz vor dem ehemaligen Vereinsheim der Kaninchenzüchter. „Hier wird regelmäßig falscher Müll entsorgt. Wenn die Container dann voll sind, wird einfach alles daneben geschmissen“, schreibt Schröder und schildert damit ein Verhalten, das den Bauhof ständig auf Trab hält. Dessen Mitarbeiter müssen an den Containerstandorten regelmäßig sauber machen.

Auch im Untergeschoss der Parkpalette an der Bachstraße werde immer wieder Müll entsorgt, schreibt AK-Leserin Stefanie Werner : „Irgendwelche Mülltüten liegen fast immer dort rum“.

Werner, Wolfinger und Schröder reagierten auf einen Aufruf des Altenaer Kreisblatt. Leser, die ebenfalls „Müllecken“ melden möchten, können ihre Fotos an ak@mzv.net mailen – bitte mit Namen und kurzer Beschreibung, wo sich der jeweilige Schandfleck befindet.