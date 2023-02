Halbes Jahr nach Übernahme: Veränderungen in zwei Kindergärten

Von: Jona Wiechowski

Teilen

Kinder und Erzieherinnen des Kindergartens der Diakonie in Dahle freuen sich über die vielen neuen Möglichkeiten im Turnraum. Diesen schaute sich jetzt auch Fabian Tigges von der Diakonie Mark-Ruhr an und versprach eine baldige Renovierung. © Beckmerhagen

Die Kindergärten in Dahle und Evingsen wurden im August vergangenen Jahres von der Diakonie übernommen. Jetzt stehen die ersten Veränderungen an.

Altena – Glücklich über die neuen Turnmöglichkeiten in ihrem Kindergarten in Dahle sind Mara und Elisabeth. Stolz präsentierten sie jetzt Fabian Tigges von der Diakonie Mark-Ruhr, dem Träger der Einrichtung, den neu ausgestatteten Turnraum.

Nachdem im vergangenen Sommer die befristete Notgruppe aufgelöst und aus dem ehemaligen Turnraum ausgezogen war (wir berichteten), hatte sich der Kindergarten-Förderverein mit den Mitarbeitern des Dahler Kindergartens zusammengesetzt und die Neuausstattung des Turnraums geplant. Daraufhin wurden Kataloge gewälzt und eine Wunschliste erstellt.

Aus dieser Wunschliste entschieden sich die Verantwortlichen für ein großes Turnset, bestehend aus zwei Stapelkästen mit mehreren Leitern und Balanciermöglichkeiten. Zudem eine große Rollenrutsche und mehrere Fallschutzmatten.

Bereits seit Ende des vergangenen Jahres wird die neue Ausstattung zweimal wöchentlich beim Turnen im Kindergarten von den Mädchen und Jungen ausgiebig genutzt.

Für Evingsen soll bis zum Sommer ein Themenschwerpunkt stehen Die Trägerschaft der evangelischen Kindergärten Dahle und Evingsen ist zum 1. August von der Diakonie Mark-Ruhr übernommen worden. Schon damals war klar: Alle Diakonie-Kitas sollen über kurz oder lang mit Themenschwerpunkten ausgestattet werden; in Iserlohn soll in den nächsten Jahren beispielsweise eine Klima-Kita entstehen, wo Themen wie Nachhaltigkeit kindgerecht aufgearbeitet werden. Konkret wird es in den nächsten Monaten auch in Evingsen: In der dortigen Einrichtung soll in diesem Jahr das 90-jährige Bestehen gefeiert werden. Dieser Geburtstag soll zusammen mit der Kirchengemeinde gefeiert werden. „Wir wollen bis dahin soweit sein, dass wir ein Thema nennen können“, berichtet Fabian Tigges, Geschäftsleiter Kitas für die Diakonie im Evangelischen Kirchenkreis Iserlohn, im Gespräch mit der Redaktion. In Dahle sei man noch nicht soweit mit einem möglichen Thema. Dieses solle stets aus der Einrichtung kommen, im Team entwickelt werden, sich ergeben. „Wir geben das als Träger nicht vor.“ Die vergangenen Monate seit der Übernahme seien gut gelaufen. Tigges sprach von einer „sehr angenehmen Arbeit“ etwa mit der Kirchengemeinde oder dem Altenaer Jugendamt. „Wir sind froh, dass wir in Altena Träger sind.“

Als Weihnachtsgeschenk überreichte der Förderverein der Einrichtung beim traditionellen Nikolausfrühstück jüngst noch ein großes Balancierset, welches für weitere kreative Aktivitäten sorgen soll.

„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir den Turnraum ausstatten und den Kindern und Mitarbeitern damit eine so große Freude machen konnten. Wir möchten uns an dieser Stelle ganz herzlich für die Zuwendungen durch unsere Spender und Mitglieder bedanken, die es uns ermöglicht haben, dem Kindergarten diese Ausstattung bereitzustellen“ sagt Katrin Beckmerhagen, Vorsitzende des Fördervereins.

Fabian Tigges von der Diakonie Mark-Ruhr freute sich ebenfalls über die gespendeten Turngeräte und kündigte bei der Besichtigung des Turnraums an, dass der neue Träger viele Bereiche des Dahler Kindergartens, insbesondere den Turnraum, renovieren werde. Arbeiten sollen nun in der ganzen Einrichtung über das ganze Jahr laufen, berichtete Tigges. Beispielsweise sollten einige Räume neu gestrichen werden. Dabei stünden auch einige Dinge an, die nicht auf den ersten Blick ersichtlich seien, erklärte er.

Ähnliche Arbeiten stehen in diesem Jahr auch im Evingser Kindergarten an, den die Diakonie Mark-Ruhr ebenfalls zum vergangenen August übernommen hatte.