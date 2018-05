Viele neue Ideen für die Freiheit 26

Planungsworkshop

+ © Ludwig Eine lange Liste von Ideen hatten Lisa Gudra (Foto) und Samira Lorsbach zuvor mit Anette Wesemann ausgearbeitet. © Ludwig

Altena - „Nicht viel los in der Freiheit 26? Stimmt nicht, aber mehr geht immer...“ – diese Sätze waren am Dienstag auf einem Flipchart an ebendieser Adresse zu lesen. Mehr als ein Dutzend Altenaer waren in die Begegnungsstätte gekommen, um Ideen für mehr Leben in dem Haus auszutauschen.