Viel los bis zum Jahresende: Das Kulturprogramm für Altena

Von: Markus Wilczek

Die Band Blue Sven aus Dortmund gastiert am 4. Dezember in der Burg Holtzbrinck. Die Musiker interpretieren bekannte Jazzstücke mit Tempo- und Rhythmuswechseln völlig neu. © Blue Seven

Die Sommerpause ist vorbei, der Kulturring Altena lädt wieder zu Veranstaltungen ein. Das Programm für den Herbst und Winter kann dabei nach jetzigem Stand praktisch ohne Corona-Einschränkungen stattfinden.

Kulturfans aus der Region dürfen sich auf noch einige Highlights bis zum Jahreswechsel freuen.



Die Herbst-/Wintersaison 2022 eröffnet der Musik-Comedian Lars Redlich am Freitag, 16. September, ab 20 Uhr in der Burg Holtzbrinck. „Ein bisschen Lars muss sein“ ist der Titel seines Programms, das der gebürtige Berliner in der Burgstadt präsentiert. Das Programm wurde bereits mit mehreren Kabarett- beziehungsweise Kleinkunstpreisen ausgezeichnet. Bekannt ist Lars Redlich unter anderem auch durch Auftritte in der WDR-Fernsehcomedy Nightwash.

Ein Abend im Stil des New Yorker Broadways

Das Duo Pariser Flair sorgt am Samstag, 15. Oktober, mit seinem musikalischen Programm „It’s Showtime“ gemeinsam mit Joseph Schnurr für einen Abend im Stil des New Yorker Broadways. „Mit dabei sind die bekanntesten Hits des Musicals, eine Prise Humor, fachkundige Anekdoten und überraschende Hintergründe“, heißt es in der Ankündigung des Kulturrings.

Am Samstag, 29. Oktober, liest Spiegel-Bestseller Autor Tilman Röhrig aus „Der Maler und das reine Blau des Himmels“. In dem Künstlerroman erzählt er vom Leben des bedeutendsten Expressionismus-Maler Franz Marc, von seiner Zeit und den Menschen, die ihn prägten.

Jazz Léger in der Burg Holtzbrinck

Weiter geht es im November mit einem Konzert aus der Kulturring-Reihe Jazz Léger. Am Sonntag, 20. November, spielt der emeritierte Professor für Jazz-Piano Frank Wunsch mit seinen ehemaligen Studentinnen Emese Mühl und Christina Zurhausen eine Auswahl ihrer Lieblings-Jazz- und Bossa-Nova-Standards.

Am Samstag, 26. November, kehrt Rockröhre Anne Haigis zurück nach Altena und feiert mit ihrem aktuellen Programm „Carry on“ in der Burg Holtzbrinck, dass sie seit mittlerweile 40 Jahren erfolgreich auf der Bühne steht. „Carry on“ steht nicht nur für die aktuelle Tour von Anne Haigis, sondern für ihr Leben, ihr Schaffen, ihren Antrieb und nicht zuletzt für 40 Jahre auf der Bühne. „15 Studio- und Livealben sowie viele Solo- und Gemeinschaftsprojekte runden das Leben dieser außergewöhnlichen Sängerin ab“, heißt es in der Ankündigung.

Jazz-Klassiker ganz neu interpretiert

Klassische Jazz-Standards erwarten die Gäste des Konzerts der Gruppe Blue Seven, welches am Sonntag, 4. Dezember, stattfindet. Die siebenköpfige Band aus Dortmund interpretiert bekannte Stücke mit Tempo- und Rhythmuswechseln neu. Swing-, Latin- und Funkrhythmen fließen in den Sound der Gruppe ein.



Kabarettistin Lioba Albus präsentiert kurz vor Weihnachten ihr aktuelles Programm „Single Bells“. © Ostermann

Kabarettistin Lioba Albus sorgt am Samstag, 10. Dezember, mit ihrem Programm „Single Bells“ durch die Untiefen weihnachtlicher Weihemomente für große Unterhaltung. „Wortgewaltig, witzig und wandlungsfähig bietet Lioba Albus feine kabarettistische Überraschungen“, verspricht der Kulturring in der Ankündigung.

Konzertreihe Weltklassik am Klavier wird fortgesetzt

Auch die Konzertreihe Weltklassik am Klavier wird fortgesetzt. Dabei bleibt es bei dem bekannten Rhythmus von einem Konzert pro Monat. Der nächste Termin ist der Sonntag, 18. September, unter dem Motto „Französische Ouvertüre, polnische Walzer, japanische Haiku!“. Ab 17 Uhr wird Pianistin Maya Ando in der Burg Holtzbrinck zu Gast sein und Werke großer Komponisten wie Johann Sebastian Bach und Frédéric Chopin, aber auch eigene Kompositionen spielen.

Tickets für die Veranstaltungen des Kulturrings sind in der Geschäftsstelle unter Tel. 02352/209346 oder per E-Mail an kulturring@altena.de erhältlich.