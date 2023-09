Verzückung in den Industriestätten

Von: Michael Koll

Friedrich-Wilhelm Klinke (hinten mit Hut) im Gespräch mit Besuchern vor der Drahtrolle am Hurk. © Koll

„Wir haben heute schon drei Neumitglieder gewonnen“, sagt Friedrich-Wilhelm Klinke. Der 1. Vorsitzende des Heimatvereins in Evingsen ist hochzufrieden mit dem Tag des offenen Denkmals. Die Drahtrolle am Hurk, die der Verein betreut, hat sich einmal mehr als Publikumsmagnet erwiesen.

Altena - Klinke lächelt vor sich hin und nimmt einen Schluck von seinem alkoholfreien Weizen. „Das haben wir heute zum ersten Mal im Angebot“, erklärt er sogleich und fügt hinzu: „Das ist bei dem Wetter der Renner.“

Gut 50 Besucher hat der Vereinsvorsitzende fünfeinhalb Stunden nach dem offiziellen Beginn des Offenen-Denkmal-Tages gezählt. „Einer kam sogar vom Möhnesee und einer aus Herscheid“, freute sich Klinke ganz besonders über die Weitgereisten. Stolz verkündet er aber auch: „Mit den drei Neuen haben wir nun bald 300 Vereinsmitglieder.“

Einige Kilometer entfernt nimmt mit der Hamelsrolle in der Brachtenbeck eine zweite Altenaer Drahtrolle an diesem Denkmals-Tag teil. Dort kommt Besitzer Volkmar Hache gar nicht mit dem Zählen nach. Er überlegt laut: „Ich habe sechs Führungen mit im Schnitt 20 Teilnehmern gemacht. Aber nicht alle Besucher haben daran teilgenommen. Insgesamt waren es sicher an die 200 Leute heute hier.“

Volkmar Hache (links) mit Besuchern in seinem Wohnzimmer. © Koll, Michael

Und da sollte die Veranstaltung noch weitere zwei Stunden andauern. Zeit, die den Besuchern noch blieb, um sich an der Kuchentheke zu stärken und zugleich für das Kinderhospiz Balthasar in Olpe zu spenden. Die Frauen, die hier die Süßwaren und Getränke anbieten, hatten schon einmal überschlagen: „Bis jetzt haben wir auf jeden Fall mehr als 500 Euro für Olpe eingenommen.“

Derweil rief Hache für die siebte Führung des Tages. Zunächst erklärte er im Freien, seit sechs Jahrzehnten in einem der beiden Häuser zu wohnen, die einst die Drahtrolle bildeten. Dann führte er die Besuchergruppe in sein Wohnzimmer und weiter in die Küche. Dort wies er auf „Jahrhunderte alten Ruß an den Wänden“ hin - dort, wo einst der Drahtkessel gestanden haben muss im 17. Jahrhundert.

„Es ist unglaublich“, jubelte er am Rande der Führung über den enormen Zuspruch aus der Bevölkerung. Das habe er in der Form in all den Jahren noch nicht erlebt.