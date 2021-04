Schnäppchenjäger sorgen für Polizei-Einsatz im MK

Schrott-Immobilie unter dem Hammer

+ © Thomas Krumm Wegen dieser Schrott-Immobilie in Evingsen gab es den Polizei-Einsatz. © Thomas Krumm

Ein großes Aufgebot an Ordnungshütern sorgte am Mittwoch (21. April) für Aufsehen: Sie mussten kurzfristig eine Veranstaltung im MK absagen, für die in Corona-Zeiten viel zu viele Interessenten gekommen waren.

Viel los am Lennestein in Altena: Ein großes Aufgebot an Polizei und Ordnungskräften sorgte dort am Mittwoch (21. April) für Aufsehen.

Hintergrund: Eine Schrott-Immobilie in Evingsen sollte zwangsversteigert werden. Die ursprüngliche Versteigerung war bereits einmal abgesagt worden, weil es so viele Interessenten gab, dass dafür der Platz im Amtsgericht nicht reichte. Erst recht nicht mit Blick auf die Corona-Regeln.

Etwa 80 Interessenten im und am Lennestein

Also ein neuer Versuch im Lennestein. Es blieb beim Versuch. Rund 80 Interessenten kamen zum Termin. Etliche tummelten sich im Lennestein, 30 weitere kamen gar nicht so weit und standen vor dem Veranstaltungssaal.

Kräfte von Ordnungsamt und Polizei begleiteten die Veranstaltung - und entschlossen sich letztlich, den Termin vor Ort abzublasen. Alle Interessenten waren schlichtweg nicht corona-konform im Saal unterzubringen. Der große Andrang erstaunt: In der Immobilie herrschen gruselige Ekel-Zustände. Sie ist wohl kaum zu retten.

Wir berichten aktuell.