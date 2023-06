Dorfmarkt nicht erfolgreich: Jetzt soll Genossenschaft aufgelöst werden

Von: Jona Wiechowski

Teilen

2018 zog Daniela Grefe, die den Dorfladen 2016 eigenständig übernommen hatte, in die ehemalige Schlecker-Filiale. Der in 2020 geschlossene Markt trug den Namen Dani’S Frischemarkt. © WIECHOWSKI/ARCHIVFOTO: HORNEMANN

Die vor zwölf Jahren gegründete Dahler Dorfmarkt eG hat ihr Ziel, langfristig ein Lebensmittelgeschäft für die Dahler Bevölkerung zu etablieren, nicht erreicht. Jetzt soll sie aufgelöst werden. Aufsichtsratsvorsitzender Joachim Schaumann erklärt die Hintergründe.

Altena – „Weder der Betrieb in Eigenregie noch die Verpachtung des Ladenlokals waren erfolgreich“, blickt er zurück. „Ein neuer Pächter konnte, sicherlich auch wegen der Corona-Pandemie, nicht gefunden werden.“ Inzwischen sei das Gebäude, in dem sich das Ladenlokal befand, verkauft worden. Vorstand und Aufsichtsrat hätten deshalb beschlossen, aus dieser Situation die Konsequenz zu ziehen und den Mitgliedern die Auflösung der Genossenschaft vorzuschlagen. Die dafür notwendige Generalversammlung findet statt am Dienstag, 20. Juni, ab 19 Uhr in der Gaststätte Alte Linden (Hauptstraße 38).

Nach Auflösung und Liquidation und den damit zusammenhängenden Kosten, die noch nicht übersehbar seien, werde ein geringes Restvermögen verbleiben, das auf die Mitglieder im Verhältnis ihrer eingezahlten Anteile verteilt werden müsse, berichtet Schaumann in der Tagesordnung für die Versammlung. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen allerdings vor, von dieser Regelung abzusehen. Stattdessen soll das verbleibende Vermögen dem Dahler Qualitätsring zur Verfügung gestellt werden, der damit Projekte im Interesse und zum Wohl der Dahler Bevölkerung verwirklichen könnte, so der Aufsichtsratsvorsitzende. Als Beispiel nennt er die geplante Dorfplatzgestaltung. „So würde unser Kapital letztlich doch noch der Dorfgemeinschaft zu Gute kommen.“ Dafür ist eine Satzungsänderung erforderlich, die unter Tagesordnungspunkt vier bearbeitet werden soll.

Im Gebäude an der Hauptstraße 27 eröffnete der Dahler Dorfmarkt 2011. © WIECHOWSKI/ARCHIVFOTO: HORNEMANN

Schaumann weist mit Blick auf die Versammlung darauf hin, „dass für die Beschlüsse zur Satzungsänderung und zur Auflösung der Genossenschaft eine Mehrheit von drei Vierteln der abgegebenen Stimmen erforderlich ist“. Entscheiden würden die zur Versammlung erschienen Mitglieder; eine Mindestanzahl sei nicht notwendig.

Die Genossenschaft wurde 2011 gegründet, um die Lebensmittel-Nahversorgung im Dorf gewährleisten zu können. Der Run auf die Anteile war groß: 330 Anteilseigner lieferten letztlich den Grundstock für Pacht, Ladeneinrichtung und Warenausstattung. Wenig später wurde der Dorfladen gegründet, den Daniela Grefe dann 2016 eigenständig übernahm. 2018 erfolgte der Umzug in den ehemaligen Schlecker-Markt einen Steinwurf entfernt. Auch der Name änderte sich. Dani’S Frischemarkt hat seit 2020 geschlossen. Ausschlaggebend dafür seien „hauptsächlich private Gründe“, wie es im letzten veröffentlichten Beitrag auf der Facebook-Seite des Marktes im November 2020 heißt.