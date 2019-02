Vermisster Mann aus Altena: Familie wendet sich an die Öffentlichkeit

Altena - Von dem vermissten 75-Jährigen aus Evingsen fehlt weiter jede Spur. Jetzt wendet sich die Familie zusammen mit den Ortsvorstehern von Evingsen und Dahle an die Öffentlichkeit.

Seit Montag wird der 75-Jährige vermisst. Eine groß angelegte Suchaktion blieb bislang erfolglos.

In einem Schreiben wenden sich nun die Familie und Thomas Schmitz, Ortsvorsteher Evingsens, und Helmar Roder, Ortsvorsteher Dahles, an die Öffentlichkeit.

+ So sieht der Mann aus. © Polizei

Darin heißt es:

"Liebe Evingser, liebe Dahler, liebe Freunde, wie sie bestimmt bereits mitbekommen haben ist Karl-Heinz Brüser, mein Schwiegervater, seit Montag den 11.2.2019 verschwunden.

Er hat gegen 8 Uhr das Haus zum Zwecke einer morgendlichen Wanderung verlassen und ist nicht mehr zurück gekommen. Solche Wanderungen hat er regelmäßig pro Woche gemacht - in der Regel mit einer Laufzeit von ca. 4 Stunden.

Karl-Heinz ist weder dement noch körperlich eingeschränkt, eigentlich fit. Umso unverständlicher ist für uns alle sein Verschwinden. Die Polizei hat mit einem Großaufgebot mit Hunden, Reitern und Hubschraubern bereits gesucht, und viel geleistet, jedoch ist das in 4 Stunden zu erwandernde Gebiet recht groß und zum Teil recht unwegsam.

Da Karl-Heinz sehr oft in dem Gebiet unterwegs war, haben die Hunde seine Witterung an einigen Stellen aufgenommen, die aber unter Umständen gar nichts mit seiner Wander-Strecke am Montag zu tun haben müssen.

Wir würden gerne mit Ihrer Unterstützung eine große Suchaktion am Samstag den 16.2.2019 dörferübergreifend starten. Treffpunkt ist um 9 Uhr der Schützenplatz Evingsen (Schützenheim), wo die Polizei uns anhand von Karten die Koordinaten/Sektoren gibt, die noch nicht abgesucht worden sind.

In kleineren Trupps soll dann koordiniert abgesucht werden. Sofern Sie Wander-Karten oder eine Wander-App auf dem Handy haben, bringen Sie es bitte mit. Die Übergabe des Suchgebietes wird damit einfacher.

Sein „normales“ Wandergebiet erstreckt sich sowohl in Richtung Giebel/Kohlberg, Stepfanopeler Tal, Hegenscheid und ist somit riesengroß. Auch wenn neben der Polizei Altena, Kripo Iserlohn, Feuerwehr Altena, Freiwillige Feuerwehr Evingsen und Dahle, THW Altena und Balve, das Rote Kreuz aus Altena und eine Hundestaffel aus Iserlohn uns dankenswerterweise unterstützen werden, ist es unmöglich so ein großes Gebiet ohne Ihre Hilfe zu durchforsten.

Bitte helfen Sie mit meinen Mann, unseren Vater und Schwiegervater, unseren Freund, unseren Karl-Heinz zu finden. Nichts ist schlimmer als die Ungewissheit. Vielen Dank für Ihre Unterstützung – bitte teilen Sie den Aufruf mit Ihren Freunden, Vereinsmitgliedern, Bekannten.

Ellen Brüser, Susanne Roder, Oliver Paulien

Thomas Schmitz Ortsvorsteher Evingsen

Helmar Roder Ortsvorsteher Dahle"