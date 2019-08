Verkehrschaos an der B236: Stützmauer muss weg

Altena – Das war nicht geplant: Die Hagener Straße musste am Mittwoch noch einmal halbseitig gesperrt werden. Schuld war eine Stützmauer, von der niemand wusste.

Bei der wegen des Eschensterbens erforderlichen Fällaktion an der Hagener Straße am Montag trat eine Mauer zutage, von deren Existenz bis dahin keiner gewusst hatte. Ein Statiker sah sich die Sache am Dienstag an und stellte fest, dass von dem Bauwerk eine akute Gefahr ausging, weil es nicht mehr standsicher war.

Er empfahl sofortiges Handeln. Deshalb rückte gestern ein Abbruchunternehmen an, um die Mauer abzureißen. Teilweise musste die Bundesstraße dafür sogar komplett gesperrt werden.

Problematisch war das vor allem deshalb, weil die zur Verkehrsregelung erforderliche Ampel kurz hinter dem Selve-Kreisel stand und sich die aus Richtung Innenstadt kommenden Autos bis in den Kreisverkehr hinein stauten. Das sorgte mehrfach dafür, dass entgegenkommende Autos nicht mehr weiterkamen und bis in die Baustelle standen.