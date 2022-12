Weihnachtsmarkt nutzt auch dem Altenaer Einzelhandel

Belebter als sonst war am Sonntag die Altenaer Innenstadt. © privat

Dass sich der verkaufsoffene Sonntag am zweiten Adventswochenende in Altena lohnt, darin waren sich die Einzelhändler einig. „In Verbindung mit dem Weihnachtsmarkt“, betonte Stephi Schmitz, Inhaberin von „Frollein Tausendschön“ an der Lennestraße 44. Denn dieser Markt (wir berichteten) zöge viele Altenaer sowie Gäste aus den umliegenden Städten an, die dann auch durch die Geschäfte in der Innenstadt bummelten

Altena – . Die Modedesignerin freute sich über das große Interesse an ihren Kreationen. Sie entwirft individuelle Rucksäcke und Taschen sowie Zeitplan-Ringbücher im Stil der Marke Filofax. „Alles selbst genäht und aus hochwertigen Materialien.“



Es ist diese Geselligkeit, die zurück ist. Und so macht es uns natürlich auch viel Spaß.

Viel zu tun gab es bei Juwelier Betzler. Für Beratung und Verkauf standen sowohl Ulrike Betzler-Hüttemeister als auch ihre Tochter Sabine Schröder und Mitarbeiterin Daniela Prinsen zur Verfügung. „Die Leute kommen mit konkreten Wünschen gezielt zu uns“, berichtete Sabine Schröder. Es sei zu spüren, dass die Kunden wieder gerne raus gingen und Lust auf ungezwungenes Shopping ohne Maskenpflicht hätten. „Es ist diese Geselligkeit, die zurück ist. Und so macht es uns natürlich auch viel Spaß.“ Auch die Werkstatt war besetzt. Dort hatte Goldschmiedemeister Walter Kraus alle Hände voll zu tun, damit diverse Änderungen und Sonderanfertigungen rechtzeitig zum Weihnachtsfest fertig werden.



Haushaltswaren laufen gut

„Bei uns ist alles bestens“, freute sich Friederike Haar. Die Inhaberin von Zetzmann und Bröer verkaufte am Sonntag meistens Haushaltswaren. „Das ist typisch so kurz vor Weihnachten.“ Großes Interesse hätten ihre Kunden daran, Energie zu sparen. So seien Thermokochtöpfe oder gusseiserne Bräter sehr gefragt. Der verkaufsoffene Sonntag ist für Friederike Haar eine gute Sache, die beibehalten werden sollte. Gestartet war der bereits um 13 Uhr. Die höchste Frequentierung der Geschäfte lag allerdings zwischen 15 und 18 Uhr.



Kunstschmied am Burgaufzug

Am Burgaufzug zog Kunstschmied Dirk Genies die Besucher in seinen Bann. Aus Stahl fertige er unter einem Pavillon in althergebrachter Weise Möbelgriffe, Kerzenständer, Hausnummern oder Deko-Herzen an. Ansonsten spielte sich das Rahmenprogramm im Park der Burg Holtzbrinck ab. Dort gab der Shantychor Iserlohn seine Lieder zum Besten und danach unterhielt „Duo2You“ die Besucher.