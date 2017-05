Verkaufsoffene Sonntage: Stadt Altena feilt an der Begründung

+ © AK-Archiv Verkaufsoffener Sonntag in Altenas Innenstadt: Die SIHK fordert, die Hürden für solche Veranstaltungen nicht zu hoch zu setzen. © AK-Archiv

Altena - Verkaufsoffene Sonntage gibt es nicht einfach so: Jahr für Jahr muss der Rat eine Satzung verabschieden, in der festgelegt wird, an welchen Sonntagen die Geschäfte in der Innenstadt geöffnet sein dürfen.