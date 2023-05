Vergewaltigt, gewürgt, in Brand gesetzt: Grausamer Mordfall aus Altena soll endlich geklärt werden

Von: Jona Wiechowski

Das Gebiss der Toten. © Polizeipräsidium Hagen

Mit der Kampagne „Identify Me“ will das BKA gemeinsam mit der niederländischen sowie der belgischen Polizei 22 Mordfälle mit unbekannten weiblichen Opfern aufklären. Darunter ist ein Fall aus Altena.

Altena - Das Bundeskriminalamt (BKA) hat gemeinsam mit der niederländischen Polizei DJO und der belgischen Polizei PDC die Kampagne „Identify Me“ gestartet. Zu 22 Mordfällen mit unbekannten weiblichen Opfern wird nun mit prominenter Unterstützung grenzübergreifend gefahndet - auch ein mehr als 25 Jahre alter, grausamer Fall aus Altena ist dabei.

Am 2. Juni 1997 wurde eine entkleidete weibliche Leiche in einem Waldstück in Altena-Bergfeld bei Hagen im Ruhrgebiet aufgefunden. „Das Opfer wurde vergewaltigt, gewürgt, anschließend mit Benzin übergossen und in Brand gesetzt“, schreibt das BKA. Bis heute ist die Identität der jungen Frau ungeklärt. Klar ist dafür: „Es konnte ermittelt werden, dass das Opfer noch lebte, während es verbrannt wurde. Höchstwahrscheinlich war der Vater der Täter oder zumindest an der Tat beteiligt.“

Bei der Frau handelt es sich laut BKA um eine 18- bis 22-Jährigen, die 1,55 Meter groß war. Die Rekonstruktionen der sterblichen Überreste habe ergeben, dass die unbekannte Frau dunkles, rotbraun gefärbtes Haar, eine helle Hautfarbe und dunkle Augen hatte. „Sie war zum Todeszeitpunkt ungefähr 45 kg schwer. Ihre Schuhgröße wird zwischen 33 und 35 geschätzt“, heißt es weiter. Auffällig sei außerdem das sehr gepflegte Gebiss der Toten, insbesondere einer der oberen Schneidezähne, an dem sich offenbar zu Lebzeiten des Opfers ein Kristallglas-Stein als Zahnschmuck befunden habe.

2000 Euro Belohnung für Fall aus Altena

Für Hinweise, die zur Identifizierung des Opfers führen, ist eine Belohnung in Höhe von 2000 Euro ausgesetzt, schreibt das BKA. „Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.“

Mit technischen Hilfsmitteln ist es der Polizei gelungen, das Gesicht der Altenaer Bergfeld-Leiche zu rekonstruieren. © BKA

Für die am Mittwoch bekanntgewordene Kampagne „Identify Me“ hat Interpol, die Internationale kriminalpolizeiliche Organisation, eine eigene Webseite eingerichtet. Zu den 22 Fällen sind hier Details aus den Fallakten eingestellt worden, etwa Informationen zur Kleidung oder zum Schmuck der ermordeten Frauen.

Prominente Persönlichkeiten unterstützen die Aktion

Die Kampagne wird auf den Social-Media-Kanälen der beteiligten Polizeien ausgespielt. „Das BKA wird dabei von der Boxweltmeisterin Regina Halmich und der Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein unterstützt“, heißt es in einer Presseinformation. „Sie richten sich mit einem Videoappell direkt an die Zuschauerinnen und Zuschauer, um sie zu motivieren, die ermordeten Frauen zu identifizieren.“

In den Niederlanden, so heißt es weiter, beteiligen sich die „Game of Thrones“-Darstellerin Carice van Houten und die Indie-Pop-Sängerin Stien den Hollander, bekannt als S10, an der Kampagne. „In Belgien sind es die Schauspielerin Veerle Baetens und die Sängerin Axelle Red. Alle Frauen möchten mit ihrer Unterstützung ein Zeichen setzen.“

„Alles wurde ihnen genommen: ihr Leben, ihre Würde“

Regina Halmich wird wie folgt zu der Kampagne zitiert: „Sie wurden ermordet. Alles wurde ihnen genommen: ihr Leben, ihre Würde und ihr Name. Wir wissen nicht, wer sie sind. Aber sie lebten, liebten und hofften - wie wir. Ich will diesen namenlosen Frauen meine starke Stimme geben. Helfen wir, sie zu erkennen und sie nachhause zu bringen. Und ihre Peiniger zu finden.“

„All diese Frauen teilen dasselbe grausame Schicksal“, wird Katrin Müller-Hohenstein zitiert. „Es ist unvorstellbar, was sie durchmachen mussten.“ Die Kampagne setze darauf, den Frauen ihre Namen zurückzugeben und damit letztlich auch ein Stück ihrer Würde. „Ich hoffe, dass wir viele Menschen dazu motivieren können, sich die Bilder anzuschauen und möglicherweise den entscheidenden Hinweis zu geben“, sagt Müller-Hohenstein.

Fälle werden auch im Fernsehen vorgestellt

Neben der Fahndung über das Internet soll auch via Fernsehen gefahndet werden: „Alle deutschen Fälle aus dem Fahndungsaufruf werden in den kommenden Monaten in der ZDF-Sendung „Aktenzeichen XY ungelöst“ vorgestellt“, berichtet das BKA. „Unterstützt wird das Bundeskriminalamt zudem von der Opferschutzorganisation „Weisser Ring“, um die Kampagne einer noch breiteren Öffentlichkeit bekannt zu machen.“