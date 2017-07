Verführung der Killer-Emanze am Burggymnasium

Frische Adaption mit Lokalkolorit von „Der Widerspenstigen Zähmung“

+ © Hornemann Die Verehrer der schönen Bianca müssen ein Ablenkungsmanöver starten, um ihre streberhafte Schwester an den Mann zu bringen. Der Coole von der Schule mit zweifelhaftem Ruf muss aushelfen. © Hornemann

Altena - Shakespeare nannte es „Der Widerspenstigen Zähmung“, Gil Junger adaptierte 1999 daraus den Leinwanderfolg „10 Dinge, die ich an dir hasse“. Der zweite Literaturkurs der Jahrgangsstufe 11 am Burggymnasium setzte am Donnerstag noch einen drauf: „13 Dinge, die ich an dir hasse“ spielt im Jahr 2017 und in Altena.