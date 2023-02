Verdi-Streik: Das sind die Auswirkungen für Altena

Von: Olaf Moos, Jona Wiechowski

Teilen

Wie schon beim letzten Streik vor gut zwei Wochen, sind auch diesmal viele Busse gefahren – zumindest in der Burgstadt. © HEYN

Zum Wochenstart hat Verdi zum Streik aufgerufen - mit Auswirkungen in Altena. Der nächste Streik ist bereits angekündigt.

Altena - Überschaubare Streik-Auswirkungen in der Burgstadt am Montag: Während in Altena viele Busse fuhren und auf Nachfrage beispielsweise auch bei der Stadtverwaltung „alles normal“ lief, waren Teile des öffentlichen Dienstes kreisweit durchaus stärker betroffen. Zu Arbeitsniederlegungen aufgerufen hatte die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi. Vor knapp zwei Wochen hatte es schon einmal einen Streik gegeben.

MVG-Betrieb kommt teils zum Erliegen

Wieder bestreikt wurde die Märkische Verkehrsgesellschaft (MVG). Der Betrieb kam in Teilen kreisweit zum Erliegen. Besonders betroffen war beispielsweise Lüdenscheid. Wie MVG-Sprecher Jochen Sulies mitteilte, war die überwiegende Zahl der Buslinien außer Betrieb. Zahlreiche Kollegen seien stattdessen zur Kundgebung nach Hagen gefahren.

In Städten, in denen ein größerer Anteil von privaten Subunternehmen im Linienverkehr für die MVG unterwegs sind, neben Altena etwa auch Meinerzhagen oder Menden, seien die Ausfälle nicht so gravierend, so der MVG-Sprecher. Das war bereits beim Streik vor gut zwei Wochen der Fall.

Kreis: Bürgerbüro komplett geschlossen

Die Kreisverwaltung teilte mit, dass das Bürgerbüro im Kreishaus und insbesondere die Zulassungsstelle wegen des Warnstreiks am Montag komplett geschlossen war. Fahrzeug-Zulassungen waren nur im Iserlohner Bürgerbüro möglich. Auch die dortige Ausländerbehörde blieb in Betrieb.

Weitere Streiks bereits am Freitag

Die stellvertretende Bezirksgeschäftsführerin der Gewerkschaft Verdi, Bettina Schwerdt, kündigte weitere Arbeitsniederlegungen an. „Wir werden unsere Aktionen und Warnstreiks bis zur dritten Verhandlungsrunde Ende März ausweiten, um so ein verhandlungsfähiges Angebot der Arbeitgeber zu erhalten“, beschrieb Bettina Schwerdt die nächsten Schritte. Gefordert werden 10,5 Prozent mehr Lohn, mindestens aber ein Plus von 500 Euro

Schon für Freitag, 3. März, sind weitere Streiks angekündigt.