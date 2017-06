Rat einstimmig für vier verkaufsoffene Sonntage

+ © Archiv Wenn sonntags viele Menschen in Altena sind, sollen sie auch einkaufen können. © Archiv

Altena - Ohne Diskussion nickte der Rat in seiner letzten Sitzung einen Verwaltungsvorschlag zum Thema verkaufsoffener Sonntag ab. Wie in den Vorjahren regelt jetzt eine „Ordnungsbehördliche Verordnung“, dass die Geschäfte in der Innenstadt 2017 an vier Sonntagen geöffnet sein dürfen.