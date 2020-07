Verdächtige in Trainingshosen treiben sich auf Grundstück rum - Nachbar ruft Polizei

Die Polizei sucht Zeugen, die verdächtige Männer in Evingsen beobachtet haben.

Altena – Zwei Verdächtige in Trainingsanzügen sucht die Polizei: Ein Nachbar beobachtete sie auf einem Grundstück in Evingsen.

Die Polizei sucht zwei verdächtige Personen, die am Mittwoch, 8. Juli, um etwa 15.15 Uhr in Evingsen am Weidhahn aufgefallen sind.

Ein Nachbar beobachtete, dass sich die beiden unbekannten Männer in Trainingsanzügen auf einem Grundstück an der Straße herumtrieben und verständigte die Polizei.

Bewohner nicht zuhause

Diese traf die Männer zwar nicht mehr an, konnte aber auch keinen Einbruch feststellen. Die Familie, die in dem Haus wohnt, war nicht zuhause, was möglichen Einbrechern bekannt gewesen sein könnte.

Zeugen, denen die verdächtigen Personen ebenfalls aufgefallen sind, sollen sich bei der Polizei in Altena unter der Telefonnummer 0 23 52/ 9 19 90 melden.