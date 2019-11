Verdacht: Schäden auf der Landstraße nach Dahle werden nicht behoben

Neue Schilder lassen den Verdacht aufkommen, dass die Straßenschäden an der Landstraße in Dahle nicht behoben werden.

Altena - In Dahle kommt der Verdacht auf, dass die Schäden auf der Landstraße gar nicht mehr behoben werden. Dafür gibt's einen konkreten Hinweis.

Ist der schlechte Zustand von Altenaer und Dahler Straße in Stein gemeißelt – oder besser in Beton gegossen? Das befürchtet Dahles Ortsvorsteher Helmar Roder, nachdem Straßen.NRW neben den provisorischen Schildern, die seit Jahren auf die schlechte Wegstrecke hinweisen, jetzt „richtige“ Warnschilder einbetonieren ließ.

„Die tun immer so, als hörten sie das zum ersten Mal."

Das wecke den Verdacht, dass sich auf Dauer an der Situation nichts ändern werde, sagte Roder am Mittwoch in der Sitzung des Ausschusses für Stadtplanung.

Dem wollte die Verwaltung nicht widersprechen: Er spreche das Thema bei Straßen.NRW immer wieder an, sagte Roland Balkenhol. Aber: „Die tun dann aber immer so, als hörten sie das zum ersten Mal."