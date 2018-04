Möhling-Gruppe: Werk Haan an Lüdenscheider Firma Screwerk verkauft

"Perspektive für alle"

+ © Bonnekoh Möhling-Geschäftsführerin und -Mitinhaberin Britta Hölper in einem Besprechungsraum. © Bonnekoh

Altena - Die Lüdenscheider Firma Screwerk übernimmt die Möhling-Produktionsstätte in Haan. Mit einem neuen Konzept, welches den Prozess des Produktionsstandortes durchgängig digitalisiert, will das Unternehmen die Fabrik neu ausrichten. Haan sei dabei der „Pilot“ für weitere Industriebetriebe, heißt es bei Screwerk. Ab Mai beginnt für die Beschäftigten des Möhling-Werks in Haan also eine neue Ära.