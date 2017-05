An Vatertag zum Sportplatz: Aktionen in Altena

Altena - Die einen gehen mit dem Bollerwagen wandern, die anderen feiern gemütlich mit Familie und Freunden: Donnerstag ist Vatertag, eigentlich Christi Himmelfahrt, und Aktionen finden in der ganzen Region statt.

In Altena treffen sich die Leute vor allem auf Sportplätzen – einige Vereine organisieren dort jedes Jahr Picknicks und Aktionen für die ganze Familie.

Eine Übersicht der öffentlichen Angebote:

- Der Heimatverein der Schlesier, Ostdeutschen und Altenaer lädt für 14 Uhr zum Grillfest in das MTV-Clubhaus hinter der Sauerlandhalle (Tennisplätze) ein. Dort können sich die Gäste Grillwurst, Salate, Kaffee und Kaltgetränke schmecken lassen und das Fest gemeinsam genießen.

- Zum traditionellen Himmelfahrt-Familienfest lädt der TSV Altena ein. Ab 11 Uhr beginnt das Rahmenprogramm um den angeschlossen Wettkampf für junge Leichtathleten. Die Gäste erwartet auf dem Adolf-Hahn-Platz ein Angebot aus Grill-, Kuchen- und Getränkeständen.

Für die ganz kleinen Besucher bietet ein Spielparcours Abwechslung. Alle Kinder auf dem Fest können außerdem beim beliebten Kuscheltierlauf mitmachen. Dabei gibt es nach einer gelaufenen Runde um den Sportplatz ein Kuscheltier zu gewinnen.

- Bevor es an die Fleisch-Spieße vom Grill geht, sind die Wanderer des TuS Mühlenrahmede am Donnerstag erst mal aktiv. Los geht es um 10 Uhr an der Bushaltestelle in Mühlenrahmede – mitmachen können Jung und Alt, egal ob sportlich oder eher gemütlich unterwegs.

Danach wird es beim Picknick am Vereinsheim gesellig. Die Nicht-Wanderer finden sich dazu ab 13 Uhr „Am Oberen Ardeyweg“ ein. Bei dem Picknick wartet neben Gegrilltem auch ein großes Salat- und Tortenbüfett auf die Gäste. So richtig austoben können die sich außerdem auf dem anliegenden Beachvolleyball- und Fußballplatz.

- Eine Hüpfburg für die jungen Besucher gibt es beim Himmelfahrts-Picknick auf dem Sportplatz Gottmecke. Der Förderverein veranstaltet dieses ab 10 Uhr mit einigen Ständen. Geboten werden neben Grill- und Getränkestand auch Reibeplätzchen sowie Kaffee und ein großes Kuchenbüfett.