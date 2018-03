Vandalen an der Burg Altena richten Schaden von mehreren Tausend Euro an

Abgekratz und beschmiert haben die Vandalen das Schild am Aussichtspunkt im Weyhe-Park an der Burg Altena.

Altena - Vandalen haben an der Burg Altena einen Schaden von mehreren Tausend Euro angerichtet. Das teilte nun der Märkische Kreis mit. Bereits zum dritten Mal muss dort eine Hinweistafel erneuert werden.

"Das darf doch nicht wahr sein, schon wieder", ärgert sich Detlef Krüger, Fachdienstleiter Kultur und Tourismus beim Märkischen Kreis.

Nach einem Hinweis kontrollierte er die Beschilderung im historischen Weyhe-Park sowie am Höhenflug-Eingangsportal an der Burg Altena. Dort wurde der Hinweis bestätigt: Das Höhenflug-Schild und ein Hinweis Schild an der Aussichtsplattform wurden beschädigt.

+ Auch das Hinweisschild am Eingangsportal zum Sauerland Höhenflug wurde eingetreten und beschädigt. © Detlef Krüger/Märkischer Kreis

Laut Krüger wurde das Schild am Friedrichstor "offenbar eingetreten und beschädigt. An der Aussichts-Plattform im Weyhe-Park wurde das Hinweis-Schild mit Graffiti beschmiert."

Auch die darauf aufgedruckte Ansicht der historischen Stadt Altena wurde abgekratzt. "Die haben sich richtig Mühe gemacht", sagte Krüger.

+ So sah das Hinweisschild mit einem Blick auf das historische Altena mal aus. © Detlef Krüger/Märkischer Kreis

Die Tafel, die, dank der finanziellen Unterstützung der Märkischen Kulturstiftung Burg Altena aufgestellt werden konnte, muss schon zum dritten Mal erneuert werden, wie der Kreis mitteilt.