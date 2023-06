Nach dem Unwetter: Auswirkungen bis in den Freitag hinein spürbar

Von: Jona Wiechowski

Ein Mini-Tornado fegte am Donnerstag kurz vor 18 Uhr über Ohle. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. © Feuerwehr

Die Burgstadt ist weitestgehend verschont geblieben vom Unwetter, das von Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen in verschiedenen Teilen des Kreises tobte. Auswirkungen gab es allerdings auch hier bis in den Freitagmorgen hinein: Umgestürzte Bäume hatte die Ruhr-Sieg-Strecke zwischen Altena und Werdohl zeitweise lahmgelegt.

Altena – Gegen 10 Uhr kam aus der Pressestelle der Deutschen Bahn die Mitteilung, dass die Strecke – mit Einschränkungen – wieder befahrbar sei. Der Fernverkehr fahre wieder, der Nahverkehr werde aktuell noch per Schienen-Ersatzverkehr, sprich per Bus, geregelt. Später gab es auch hier Entwarnung.

Sogenannte Entstörtrupps hatten die Strecke soweit freigeräumt – etwa von in die Oberleitungen gefallenen Ästen und Bäume. Stellenweise konnte immer nur ein Gleis genutzt werden, weshalb Züge im Wechselverkehr fahren mussten.

„Das Störgeschehen ist nicht so schlimm wie bei manch anderen Unwetterlagen“, lautete die Einschätzung von der Deutschen Bahn.

Fünf Einsätze wegen Unwetter in Altena

Im Vergleich zu anderen Städten hielten sich die Auswirkungen in Altena in Grenzen. Feuerwehr-Pressesprecher Philipp Selle berichtete auf Nachfrage der Redaktion von insgesamt fünf Einsätzen. Konkret mussten die Retter nach Dahle, an den Breitenhagener Weg, nach Mühlenbach und zur Lüdenenscheider Straße ausrücken. Grund dafür: Umgestürzte Bäume und überflutete Straßen.

Altenaer unterstützen Nachbargemeinde

Wesentlich stärker traf es Nachrodt-Wiblingwerde – gleich zweimal rückten Altenaer Retter mit ihrer Drehleiter zur Unterstützung in die Nachbargemeinde aus. Vor allem die erste Gewitterzelle am Donnerstagnachmittag gegen 15 Uhr hatte die Doppelgemeinde hart getroffen. Mit 45 Leuten war die Wehr im Einsatz, hatte in der ersten Stunde nach dem Unwetter schon sieben Einsätze abgearbeitet. Im extra eingerichteten Meldekopf im Feuerwehrgerätehaus am Holensiepen wurden die weiteren Einsätze koordiniert, unter denen sich einige vollgelaufene Keller befanden.

Feuerwehren rückt fast 200 Mal aus

Im gesamten Märkischen Kreis erforderte die Unwetterlage fast 200 Feuerwehreinsätze zwischen 15 Uhr am Donnerstag und 7 Uhr morgens am Freitag, hatte Alexander Bange, Pressesprecher des Märkischen Kreises, am Freitag auf Anfrage mitgeteilt. Auch kreisweit galt: Meistens handelte es sich um Wasserschäden an Gebäuden oder um umgestürzte Bäume. „Die Feuerwehren im Kreisgebiet waren in Alarmbereitschaft und konnten die Einsätze zeitnah abarbeiten.“

Erste Gewitterzelle trifft nördlichen MK

Die erste Gewitterzelle hatte den Märkischen Kreis am Donnerstag gegen 14 Uhr erreicht, blickt Bange zurück. „Besonders betroffen waren die nördlichen Regionen, insbesondere Nachrodt-Wiblingwerde, Iserlohn, Hemer und Menden.“ Allein in diesem ersten Rutsch ist es zu 30 unwetterbedingten Einsätzen gekommen – darunter zu durch Gewitter ausgelöste Brandmeldeanlagen, überflutete Keller, überschwemmte Fahrbahnen und mehreren Verkehrsunfälle.

Die zweite Gewitterzelle am Donnerstag gegen 18 Uhr traf dann hauptsächlich den südlichen Märkischen Kreis. Bange: „Betroffen waren vor allem Werdohl und Plettenberg mit überfluteten Straßen und Kellern.“ Aber auch in Neuenrade und Balve mussten die Feuerwehren mehrfach ausrücken.

Mehrere Bäume durch Tornado entwurzelt

Ein besonderes Wetterphänomen gab es in Plettenberg-Ohle, wo eine Windhose Bäume entwurzelt hatte, die auf Autos und Grundstücke gestürzt waren. Wie durch ein Wunder hatte der Mini-Tornado für keine Verletzten und nur für Sachschaden gesorgt. Die Insassen eines Autos hatten sich noch rechtzeitig in Sicherheit bringen können.

Die Mitglieder der Plettenberger Feuer- und Rettungswache waren nach der Alarmierung um 17.58 Uhr ausgerückt und wurden bei dem Einsatz von Mitgliedern der Löschgruppe Ohle unterstützt. Im Bereich Marienweg waren mächtige Bäume vor einem Carport und auf einer Terrasse umgestürzt. Auch im Bereich zwischen dem Marienweg und dem Asylbewerberheim waren mehrere Bäume entwurzelt worden.

Im restlichen Stadtgebiet gab es keine nennenswerten Unwetter-Folgen.