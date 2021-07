Hochwasser in Altena und Nachrodt: B236 wieder frei

News-Ticker

Zerstörte Straßen, überflutete Häuser und ein Toter: Das Hochwasser hat Altena und Nachrodt-Wiblingwerde schwer getroffen. Die wichtigsten Nachrichten und Entwicklungen im Ticker.

Altena/Nachrodt - Die Folgen des verheerenden Hochwassers sind in Altena und Nachrodt in Nordrhein-Westfalen deutlich sichtbar. Das große Aufräumen hat begonnen. Und noch immer sind längst nicht alle Schäden zu ermessen. Die aktuellen Entwicklungen im Ticker.

Unwetter im MK: Situation und aktuelle Nachrichten aus Altena und Nachrodt im Ticker

B 236 wieder gesperrt

Soeben wurde bekannt, dass die Bauaufsicht für den ehrmaligen Nierhoff und Gäffgen-Komplex (heute Duschking) eine akute Einsturzgefahr nicht ausschließen kann. Die B 236 ist deshalb in diesem Bereich wieder gesperrt und duch Bauzäume abgeriegelt - Umleitung über Lenneuferstraße und Pott-Jost-Brücke.

Update vom 18. Juli, 13.50 Uhr: NRWs Ministerin Ina Scharrenbach und CDU-Generalsekretär Paul Ziemiak haben sich selbst ein Bild von der Situation in Altena gemacht - und schnelle Hilfe versprochen. Beim Wiederaufbau werden aber alle - Stadt, Bewohner und Unternehmer - nochmal viel Geduld aufbringen müssen.

Update vom 18. Juli, 11.26 Uhr: Auch in Sachen Stromversorgung entspannt sich die Lage. Der Versorger Enervie teilt mit: „Bis auf vier zurzeit mit Fahrzeugen noch nicht erreichbare Mittelspannungsstationen in Altena und einige 400-Volt-Versorgungsleitungen steht die Stromversorgung für die Wohngebiete im gesamten märkischen Kreises wieder komplett.“

Hier gibt‘s die Bilder vom Wochenende

Update vom 18. Juli, 10.37 Uhr: Gute Nachrichten von der B236. Die Bundesstraße ist zwischen Altena und Nachrodt wieder frei. Die Gefahrenstelle auf der Höhe Nachrodt / Helbecker Weg ist beseitigt worden, sodass eine Weiterfahrt in Richtung Iserlohn möglich ist, teilt die Stadt Altena mit.

Die Fahrt auf der B236 / Lüdenscheider Straße ist bedingt möglich, da auf der Höhe der Firma Duschking eine Ampel eingerichtet werden musste. Dort beseitigt ein Team aus zig ehrenamtlichen Helfern seit Tagen die Spuren der Verwüstung, die das Hochwasser hinterlassen hat. Das Wasser lief von oben ins Haus und durch zig Etagen.

Straßen: Große Schäden, viele Gefahrenstellen

Der Abschnitt B 236 in Richtung Werdohl ist hingegen weiterhin gesperrt. Der Discounter Lidl ist erreichbar.



Auf den Strecken in Richtung Rahmede/Lüdenscheid und Nette / Dahle - Evingsen sind große Schäden entstanden. Die Gefahrenstellen konnten noch nicht abgesichert werden, sodass diese Straßen nicht freigegeben sind. Hier, wie auch auf der Lennepromenade, finden noch Reinigungsarbeiten statt. Dafür sind nicht nur alle verfügbaren Kräfte aus Altena, sondern auch zig Helfer aus den Nachbarstädten wie Iserlohn und Hemer 14 Stunden am Tag und auch das gesamte Wochenende über im Einsatz.

Die Stadt wiederholt einen dringenden Appell: „Bitte fahren Sie zurzeit auf allen innerstädtischen Straßen äußerst vorsichtig und achten Sie auf die Straßenschäden. Sie sollten für alle Fahrten mehr Zeit einplanen, da es immer wieder zu zeitweisen Sperrungen kommen kann, wenn Großgeräte oder -fahrzeuge im Einsatz sind.“

Hochwasser-Chaos herrscht nach den Unwettern vielerorts in NRW. Die Lage ist kritisch. Es sind - neben den beiden tragischen Todesfällen in Altena und Werdohl - immer mehr Tote zu beklagen. Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat den Betroffenen des Hochwassers ein Versprechen abgegeben.

