Wald leidet unter Trockenheit und tausenden Buchdruckern

Altena - Übertreibungen oder Dramatisierungen sind eigentlich seine Sache nicht. Aber Förster Franz-Josef Stein spricht von einer „Katastrophe“, wenn er auf die Fichtenbestände in seinem Revier blickt.

Der sehr trockene Sommer hat dafür gesorgt, dass so gut wie alle Bäume Schwierigkeiten haben, aber die Fichten hat es ganz besonders hart erwischt. Die auch als „Brot-und-Butter-Baum“ beschriebene Pflanzengattung aus der Familie der Kieferngewächse kämpft vielerorts ums Überleben - für zahlreiche Bäume ist es aber bereits zu spät. Zu sehen ist das – auch – am Wixberg. Die Kronen oder der ganze Baum sind braun, keine Lebenszeichen mehr. Neben dem Wassermangel setzen der Fichte Schädlinge wie der Borkenkäfer und der Buchdrucker massiv zu. Sehr kleine Tierchen eigentlich, und doch braucht es nur etwa 150 von ihnen, um einen großen Baum zum Absterben zu bringen, berichtet Stein. Vitale Bäume könnten sich durchaus gegen die Schädlinge wehren, in dem sie einen kräftigen Harzfluss in Gang setzen – für die durch Trockenheit geschwächten Fichten aber ist das keine Option mehr. Allein, die Schädlinge haben durch die Witterung ideale Bedingungen vorgefunden. „Alles was wir tun können, ist größtmögliche Schadensbegrenzung“, sagt Stein. Forstarbeiter werden in die Bestände geschickt, um die befallenen Bäume zu schlagen. Allein das sorgt für einen großen Kostenaufwand, dazu kommt noch, dass es schwer ist, die notwendigen Fachkräfte zu bekommen – und etliche der „Baustellen“ müssen zwei oder drei Mal aufgesucht werden, weiß der Förster.