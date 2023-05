Jetzt wird es konkret: Unterstützung für Ehrenamt und Vereine

Das Ziel des Projekts ist es, das Ehrenamt in Südwestfalen attraktiver und zukunftsfähig zu gestalten und so auch den Zusammenhalt in der Region zu stärken. © Litera/SGV

Vielen Vereinen und Vorständen in der region mangelt es an Nachwuchs und neuen Mitstreitern. Der Sauerländische Gebirgsverein (SGV) und der Westfälische Heimatbund (WHB) wollen mit weiteren Partnern diesem Trend entgegensteuern und Vereine aktiv unterstützen. Ihr Projekt „Zukunft Ehrenamt sichern“ ist vom zuständigen Ausschuss der Regionale 2025 mit dem dritten Stern ausgezeichnet worden. Die Umsetzung startet. Profitieren soll die komplette Vereinslandschaft in der Region.

Altena – „Der erste Teil des Vorhabens ist abgeschlossen, nun geht es in die Praxis“, freute sich Thomas Gemke, Ex-Landrat des Märkischen Kreises und jetzt Präsident des Sauerländischen Gebirgsvereins. Einige Vorarbeit haben die Projektpartner bereits geleistet. Eine groß angelegte Umfrage unter Ehrenamtlichen und Vereinsmitgliedern und anschließende Workshops halfen den Verantwortlichen einzugrenzen, wo der Schuh in der Vereinsarbeit besonders drückte. „Wir haben festgestellt, dass es strukturelle Probleme gibt. In vielen Vereinen fehlen eine stetige Willkommenskultur und auch Anerkennung für geleistete Arbeit. Und: Oft geht Wissen mit ausscheidenden Ehrenamtlichen verloren. Da muss man früher ansetzen“, bewertete Thomas Gemke die Ergebnisse.

Aus den Befragungen und Workshops in der ersten Projektphase wurden vier Kernziele und viele Maßnahmenpakete entwickelt. Nun werden verschiedene Vorstände, Abteilungen und Vereine anderthalb Jahre begleitet und betreut – vor allen Dingen von Sarah Kissler, die das Projekt beim SGV betreut. „Das Interesse an einer Begleitung war groß. Wir arbeiten nun mit verschiedenen Abteilungen und Vereinen zusammen, die verschieden strukturiert, unterschiedlich groß und in vielseitigen Themen unterwegs sind. So wollen wir gemeinsam herausfinden, was wirklich funktioniert und was nicht, um schließlich ein nachhaltiges Unterstützungsnetzwerk mit ausreichend Erfahrungswerten aufzubauen.“

Möglichst viele Vereine sollen von den Ergebnissen und Erkenntnissen profitieren. Egal, ob sie im Kulturbereich aktiv sind, im Sport oder im Schützenwesen. „Im Rahmen des Projektes werden Lösungen für strukturelle Probleme in der ehrenamtlichen Arbeit in Vereinen entwickelt, in der Praxis erprobt, evaluiert und gute Ansätze geteilt. Wir planen, eine Handreichung für die Vereinspraxis zu erstellen, die mit Bausteinen wie Checklisten und Tools ganz nach den individuellen Bedarfen vor Ort genutzt werden kann“, blickte Dr. Silke Eilers, Geschäftsführerin des Westfälischen Heimatbundes, voraus.

Wie auch schon den ersten Teil des Vorhabens fördert die NRW-Stiftung auch den Praxisteil des Projekts mit 100 000 Euro.

Hintergrund

In dem Projekt „Zukunft Ehrenamt sichern“ kooperieren der SGV und der WHB mit dem Landeswanderverband Nordrhein-Westfalen, dem Landessportbund Nordrhein-Westfalen, den Kreissportbünden aus Südwestfalen, der Deutschen Wanderjugend in NRW, dem Sauerländer Schützenbund, dem Deutschen Jugendherbergswerk Westfalen-Lippe und der Südwestfalen Agentur.