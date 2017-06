Im Untergrund der Nette: Pillings alter Bierkeller

+ © Hornemann Stumme Zeitzeugen der Jahrhunderte waren zwei Mühlen, die Familie Brillert fand. Das rechte Modell war selbst vom Mühlenmuseum nicht zuzuordnen. Das gusseiserne Gerät lässt sich auseinander nehmen, wofür es verwendet wurde, ist unbekannt. © Hornemann

Altena - Es ist eine schmale Hühnerleiter, die in die „Katakomben“ des Hauses Pilling führen, doch Patrick Hochstein genießt den mehrfachen täglichen Abstieg. Er ist eine schöne Abkühlung im Arbeitsalltag am Gasherd, denn unter der Nette herrschen auch an Tagen mit 39 Grad Außentemperatur noch erfrischende fünf Grad Celsius.