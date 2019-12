Einiges Interesse an den Wohnungen im Neuhaus-Komplex

Altena – Am und im ehemaligen Gebäude des Modegeschäftes Neuhaus an der Kirchstraße 39 ist in den vergangenen Monaten noch nicht allzu viel viel passiert. Doch hinter den Kulissen, so sagte es auf Anfrage der neue Besitzer, der hessische Investor Cibrail Piskin, arbeite man sehr wohl mit Hochdruck an einer neuen Nutzung dieses Gebäudes.