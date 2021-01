Bei Altenas Freundschaft mit Owensville spielt Politik keine Rolle - aus besonderem Grund

Unruhen in Washington

+ © Evan Golub/ZUMA Wire/dpa Der Blick auf das Kapitol in Washington D.C. © Evan Golub/ZUMA Wire/dpa

Nach den Unruhen in Washington ist die Ansage in Altena klar: Für Politik ist kein Platz in den Beziehungen zwischen Altena und Owensville. Das hat einen besonderen, sensiblen Grund