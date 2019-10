Auto übersehen:Zwei Männer verletzt - und hoher Schaden

Altena - Unachtsamkeit mit bösen Folgen: Beim Abbiegen hat ein 37-Jähriger ein Auto übersehen. Die Wagen kollidierten, beide Fahrer wurden verletzt.

Gekracht hat es am frühen Freitagmorgen an der Westiger Straße, wie die Polizei am Montag mitteilt. Dort wollte ein Ein 37-jähriger aus Wuppertal um 5.50 Uhr mit seinem Auto von einem Firmengelände nach links auf die Westiger Straße in Fahrtrichtung Altena abbiegen.

Dabei übersah er das Auto eines 41-Jährigen aus Neuenrade, der die Westiger Straße ebenfalls in Fahrtrichtung Altena entlang fuhr.

Die Wagen kollidierten. Beide Männer wurden leicht verletzt, zudem entstand an den Pkw ein Sachschaden von 13.000 Euro.