Schwerer Unfall in der Rahmede

Wegen eines schweren Unfalls war die Rahmedestraße am Freitag kurzzeitig gesperrt.

In der scharfen Kurse in Höhe der Firma Junghkurth stießen ein Aufo und ein Transporter zusammen, Dabei wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt. Da zunächst der Verdacht bestand, dass Personen eingeklemmt sein könnten, rückten neben dem Rettungsdienst auch die Hauptamtlichen der Feuerwache und die SEG aus. Sie konnten sich auf das Abstreuen der Fahrbahn beschränken, alle Fahrzeuginsassen konnten ihre Fahrzeuge eigenständig verlassen und kamen mit leichteren Verletzungen davon. Der Autofahrer, der hinter dem Audi in Richtung Altena fuhr, berichtete, dass dessen Fahrerin sehr zügig unterwegss gewesen sei und ihn uf der langen Geraden in der Ortsdurchfahrt von Altroggenrahmede überholt habe.